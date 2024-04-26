AP: Україна забирає з передової американські танки Abrams

Україна відсунула з фронту на периферію надані їй США танки Abrams M1A1, оскільки російські дрони не дозволяють задіяти їх без виявлення. Про це повідомила в п'ятницю, 26 квітня, агенція Associated Press з посиланням на віцеголову Об'єднаного комітету начальників штабів адмірала ВМС США Крістофера Греді, а також двох неназваних американських військових чиновників.

Як пише AP, США погодилися відправити в Україну 31 танк Abrams у січні 2023 року на тлі аргументів Києва, що ці танки, кожен з яких коштує 10 мільйонів доларів, мають вирішальне значення для можливості України прорвати російський фронт.

Однак відтоді ситуація на полі бою суттєво змінилася, випливає з публікації. Зокрема, через використання Росією розвідувальних дронів-безпілотників і "дронів-убивць" із вибухівкою на борту Україні стало складніше захищати танки від атак ЗС РФ, розповіли співрозмовники агенції. За даними AP, п'ять із 31 танка Abrams, наданих ЗСУ США, вже знищено.

Україна готується змінити тактику

Адмірал Греді зазначив в бесіді з AP, що США зараз обговорюють з Україною зміну тактики. "Якщо задуматися про те, як розвивалися бойові дії, то масована бронетехніка в умовах повсюдного поширення безпілотних літальних апаратів може опинитися під загрозою", - констатував високопоставлений військовослужбовець.

Повідомлення про відведення ЗСУ американських танків з передової з'явилося напередодні другої річниці створення Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"). Коаліція приблизно з 50 країн зустрічається раз на місяць, щоб оцінити потреби Києва на полі бою та визначити, де можна знайти необхідні ЗСУ боєприпаси та зброю, або провести технічне обслуговування бойової техніки української армії для підтримання її боєздатності.

Читайте також: Коментар: На що сподіватися Україні після Abrams, ATACMS та F-16