Зеленський розповів, чого очікує від "Рамштайну" 26 квітня

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня потрібно говорити про подолання складнощів й проблем, які накопичились за останні пів року, наголосив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 квітня, повідомив, що під час 21-го засідання країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн" йтиметься про подолання складнощів і проблем.

"Готуємося до завтрашнього засідання "Рамштайну" - будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський: Працюємо над інвестиціями у виробництво в Україні

Також він подякував всім країнам, які "ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні". Водночас Зеленський повідомив про роботу над контрактами на виробництво зброї та техніки в Україні.

"Кожен виробник має отримати справді довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою. Ми працюємо і з нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні - уже зараз за деякими напрямами можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів", - зауважив український лідер.

Перед цим Зеленський повідомив, що провів у четвер телефонні розмови зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером. "Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні. Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", - написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбудеться 26 квітня. Попередній раз сторони у форматі "Рамштайн" зустрічалися 19 березня.