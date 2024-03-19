"Рамштайн-20": у міноборони України підбили підсумки

Партнери анонсували допомогу ЗСУ боєприпасами і пообіцяли більше ракет до систем ППО. До коаліції дронів і артилерії приєдналися нові учасники. А невизнане Україною Косово оголосило вже другий пакет військової допомоги.

У міністерстві оборони України озвучили попередні підсумки проведеного у вівторок, 19 березня, 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн", що цього разу знову проводилoся на однойменній американській авіабазі у Німеччині.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, "коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні".

Головна тема - боєприпаси для ЗСУ

Умєров уточнив, що головною темою зустрічі стало питання забезпечення Сил оборони України боєприпасами, насамперед артилерійськими снарядами калібром 155-, 152- і 105-мм. "Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди", - написав він у Facebook.

Раніше цього дня Німеччина оголосила виділення Україні боєприпасів зі складів Бундесверу та фінансування придбання 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи. Тим часом Фінляндія оголосила приєднання до ініціативи Чехії з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ) поза межами Європейського Союзу, а Канада розкрила, яким буде її внесок на ці цілі.

Посилення української ППО ракетами

Іншим важливим аспектом, який згадав Умєров, стало посилення української протиповітряної оборони (ППО). "Буде більше ракет для наших систем ППО", - запевнив міністр, хоч і не став деталізувати.

Як зазначив його німецький колега Борис Пісторіус (Boris Pistorius): "Небо над Україною - належить українцям. Тому наше спільне завдання - забезпечити перевагу України в повітрі". Раніше цього дня на важливості посилення української ППО наголошував президент України Володимир Зеленський.

Розширення коаліції дронів та артилерії

Ще одним питанням зустрічі стала коаліція дронів, яку раніше очолили Латвія та Великобританія.

"Наша війна за відновлення територіальної цілісності - це перша повномасштабна війна дронів. Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - розповів Умєров.

Міністерство оборони України уточнило, що до коаліції дронів приєдналася Канада, а Люксембург закуповує дрони для України "в співпраці з Бельгією та Нідерландами" і приєднався до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.

Другий пакет допомоги від невизнаного Україною Косова

Тим часом міністр оборони Республіки Косово Еюп Мачедонсі оголосив на засіданні "Рамштайн" виділення Україні другого пакета військової допомоги, куди увійдуть мінометні міни.

"Перший пакет із вантажівками, тактичними і броньованими машинами надійде наступного тижня. Косово і надалі підтримуватиме Україну в її героїчній війні проти російської агресії", - написав він у соціальній мережі X.

При цьому Україна офіційно не визнає незалежності Косова.