  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ТехнологіїСполучені Штати Америки

Amazon інвестує мільярди в ШІ-розробника Anthropic

Валерій Сааков
25 вересня 2023 р.

Американський технологічний велет Amazon оголосив плани вкласти до чотирьох мільярдів доларів у стартап Anthropic, що спеціалізується на розробці ШІ-технологій.

https://p.dw.com/p/4Wleo
Amazon збільшує темпи в гонці з Microsoft і Google за технологічне лідерство в галузі ШІ
Amazon збільшує темпи в гонці з Microsoft і Google за технологічне лідерство в галузі ШІФото: Christian Ohde/Chromorange/picture alliance

Керівництво американської технологічної корпорації  Amazon  вирішило вступити в боротьбу за найкращий продукт на базі штучного інтелекту  (ШІ). У понеділок, 25 вересня, стало відомо про намір Amazon інвестувати до чотирьох мільярдів доларів у стартап Anthropic, що спеціалізується на розробці ШІ-технологій, повідомляє інформагенція Reuters.

Згідно з повідомленням, хмарний підрозділ Amazon - Amazon Web Services (AWS) - спочатку отримає частку Anthropic на суму 1,25 мільярда доларів, з подальшою можливістю перебрати й решту активів на суму 2,75 мільярда.

Як зазначається, першими доступ до технологій Anthropic зможуть отримати працівники Amazon і клієнти хмарних сервісів компанії Amazon.

Читайте також: Штучний інтелект - нова екологічна загроза?

Водночас сам Anthropic зобов'язується інтегрувати свої ШІ-розробки в хмарні сервіси Amazon і дозволяти їхнє використання насамперед на цих платформах. Крім того, Anthropic навчатиме свої майбутні моделі ШІ на чіпах, розроблених Amazon, які він купуватиме у великій кількості.

Утім, обидві компанії не стали уточнювати, якою саме часткою тепер володітиме Amazon в Anthropic. Так само нічого невідомо й про оновлену оцінку вартості стартапу. Раніше експерти оцінювали його вартість у понад чотири мільярди доларів.

Серед попередніх інвесторів Anthropic - дочірня компанія Google, а також німецька компанія SAP, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія Microsoft володіє істотною часткою в конкуренті Anthropic - компанії OpenAI, що є розробником ChatGPT, нагадує Reuters.

Читайте також: Німеччина запускає перше радіо на основі штучного інтелекту

Чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс

Єврокомісар дорікнув КНР за позицію щодо війни в Україні

Конфлікти25 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Здоров'я25 вересня 2023 р.09:12 хв.
В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
external

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Суспільство22 вересня 2023 р.08:07 хв.
експорт зерна

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Економіка22 вересня 2023 р.
Артилеристи Дмитро і Степан ідуть на позиції, де встановлені їхні гармати, Запорізька область, вересень 2023 року

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

Конфлікти22 вересня 2023 р.
Польський письменник Анджей Стасюк

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Політика22 вересня 2023 р.
На головну сторінку