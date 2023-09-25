Amazon інвестує мільярди в ШІ-розробника Anthropic

Американський технологічний велет Amazon оголосив плани вкласти до чотирьох мільярдів доларів у стартап Anthropic, що спеціалізується на розробці ШІ-технологій.

Керівництво американської технологічної корпорації Amazon вирішило вступити в боротьбу за найкращий продукт на базі штучного інтелекту (ШІ). У понеділок, 25 вересня, стало відомо про намір Amazon інвестувати до чотирьох мільярдів доларів у стартап Anthropic, що спеціалізується на розробці ШІ-технологій, повідомляє інформагенція Reuters.

Згідно з повідомленням, хмарний підрозділ Amazon - Amazon Web Services (AWS) - спочатку отримає частку Anthropic на суму 1,25 мільярда доларів, з подальшою можливістю перебрати й решту активів на суму 2,75 мільярда.

Як зазначається, першими доступ до технологій Anthropic зможуть отримати працівники Amazon і клієнти хмарних сервісів компанії Amazon.

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Водночас сам Anthropic зобов'язується інтегрувати свої ШІ-розробки в хмарні сервіси Amazon і дозволяти їхнє використання насамперед на цих платформах. Крім того, Anthropic навчатиме свої майбутні моделі ШІ на чіпах, розроблених Amazon, які він купуватиме у великій кількості.

Утім, обидві компанії не стали уточнювати, якою саме часткою тепер володітиме Amazon в Anthropic. Так само нічого невідомо й про оновлену оцінку вартості стартапу. Раніше експерти оцінювали його вартість у понад чотири мільярди доларів.

Серед попередніх інвесторів Anthropic - дочірня компанія Google, а також німецька компанія SAP, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія Microsoft володіє істотною часткою в конкуренті Anthropic - компанії OpenAI, що є розробником ChatGPT, нагадує Reuters.

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