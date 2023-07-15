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Активіст не палитиме Тору і Біблію біля посольства Ізраїлю

Олександр Куницький | Дар'я Нинько
1 год. тому

32-річний Ахмад А. заявив, що не палитиме Тору і Біблію біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі. Він пояснив, що насправді метою його дій було засудити тих, хто спалює священні книги.

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Тора (архівне фото)
Тора (архівне фото)Фото: Pascal Deloche/Godong/picture alliance

32-річний Ахмад А., який планував у суботу, 15 липня, спалити біля ізраїльського посольства у Стокгольмі Тору - священну книгу в іудаїзмі - заявив, що не здійснюватиме цю акцію протесту. Він пояснив, що насправді метою його дій було засудити тих, хто спалює священні книги, як-от Коран, у Швеції, пише AFP.

"Це відповідь людям, які спалюють Коран. Я хочу показати, що свобода вираження поглядів має межі, які необхідно враховувати, - пояснив він свої дії, - Я хочу показати, що ми повинні поважати один одного, ми живемо в одному суспільстві. Якщо я спалю Тору, чи Біблію, чи Коран, тут буде війна. Я хотів показати, що робити таке - неправильно", - додав він.

Під час акції чоловік планував спалити біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі не лише Тору, а й Біблію. Шведська поліція напередодні заявила, що надала дозвіл на цю акцію. У відомстві зазначили, що довіл на проведення демонстрації не є формальним дозволом на спалення Тори чи Біблії,  втім немає закону, який би забороняв палити священні книги. Однак поліція може відмовити в дозволі на проведення акції, якщо вона загрожує безпеці або призводить до дій чи слів, що розпалюють расову ненависть.

Напередодні це рішення Швеції розкритикував президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Він заявив, що такі дії є підбурюванням і актом чистої ненависті. "Дозвіл на псування священних текстів - це не прояв свободи слова, а підбурювання і акт чистої ненависті", - написав глава держави у Twitter.

Також президент Ізраїлю засудив спалення священної книги мусульман - Корану. За словами Герцога, він вражений тим, "що така ж доля тепер чекає на єврейську Біблію, вічну книгу єврейського народу".

Конференція європейських рабинів (CER) також висловила протест проти подій у Швеції. "Спалення священних книг - огидний акт, що нагадує про похмурі часи кривавої історії європейського континенту", - наголошується в заяві президента CER, рабина Пінхаса Гольдшмідта, розміщеному у Facebook. Він також нагадав слова німецького поета Генріха Гейне (Heinrich Heine): "Там, де спалюють книги, зрештою спалюють також і людей". "Свобода слова не виправдовує підбурювання проти релігійних громад", додав Гольдшмідт.

Нагадаємо, що у січні лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан під час акції у Стокгольмі спалив Коран. 28 червня іммігрант з Іраку спалив кілька сторінок копії Корану перед найбільшою мечеттю Стокгольма під час свята Курбан-Байрам, яке відзначають мусульмани всього світу. Ці дві події викликали низку засуджень у мусульманському світі.

Читайте також: Папа Римський обурився спаленням Корану в Швеції

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