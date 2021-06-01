95 років від дня народження Мерілін Монро - найкращі фото зірки Голлівуду (фотогалерея)

Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

Сенсаційний успіх стрічки "Хрещений батько"

Коппола відзняв ще два інших фільми, аж поки йому, на той момент 30-річному режисеру запропонували екранізувати роман "Хрещений батько". Коппола був не найпершою кандидатурою для цієї роботи, та й самому режисеру ця ідея теж не дуже сподобалася. Попри це успіх фільму виявився приголомшливим, в тому числі й за касовими зборами. Коппола ввійшов у плеяду найвизначніших кінорежисерів США.