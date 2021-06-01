95 років від дня народження Мерілін Монро - найкращі фото зірки Голлівуду (фотогалерея)

Мерілін Монро 1 червня виповнилося би 95 років. Біляве волосся, томний погляд, чуттєві губи - це була одна з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду. Фотодобірка її найкращих світлин.
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