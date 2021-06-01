 95 років від дня народження Мерілін Монро - найкращі фото зірки Голлівуду (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.06.2021

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Культура й стиль життя

95 років від дня народження Мерілін Монро - найкращі фото зірки Голлівуду (фотогалерея)

Мерілін Монро 1 червня виповнилося би 95 років. Біляве волосся, томний погляд, чуттєві губи - це була одна з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду. Фотодобірка її найкращих світлин.

  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Поза конкуренцією

    Культова зірка, котрій у середині минулого століття в Голлівуді практично не було рівних, народилась 1 червня 1926 року в Лос-Анжделесі під ім'ям Норма Джин Мортенсон. Свою кар'єру в кіно вона розпочала в 1946 році. Перед цим вона встигла попрацювати на авіазаводі та випробувати себе в ролі фотомоделі. Цей знімок зроблено в 1957 році.

  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Образ, котрий забезпечив успіх

    Розкішне світле волосся, звабливий погляд з-під довгих пухнастих вій, чуттєві червоні губи, спокусливі форми, - Мерілін Монро була однією з найяскравіших і сексапільних актрис Голлівуду. Образ сексуальної блондинки, який вигадав безнадійно закоханий у неї впливовий голлівудський агент Джонні Хайд, забезпечив їй стрімкий успіх.

  • Мерілін Монро на обкладинці Playboy

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    На обкладинці Playboy

    1 грудня 1953 року в США вийшов перший номер чоловічого журналу Playboy. У ньому красувався знімок оголеної Мерілін Монро. Тираж було розпродано повністю. Таке мало місце лише двічі в історії видання. Вдруге та востаннє Playboy розійшовся без залишку лише тоді, коли його обкладинку прикрасило відверте фото чарівної німецької фігуристки Катаріни Вітт (Katarina Witt).

  • Мерілін Монро перед дзеркалом

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    В об'єктиві Мілтона Гріна

    Найкращі портрети Мерілін Монро вдалися добре відомому в середині XX століття фотографу Мілтону Гріну. Його роботи допомогли зазирнути в особисте життя актриси. На них кінодіва постає сама собою - якою її знали тільки близькі люди. Мілтон був другом і діловим партнером Мерілін. Він допоміг їй створити свою продюсерську компанію. Цей знімок зроблено в Нью-Йорку 28 січня 1955 року.

  • Мерілін Монро й Тоні Кертіс

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    У джазі тільки дівчата

    Під час роботи над роллю в ексцентричній музичній комедії Біллі Вайлдера "У джазі тільки дівчата", де вона зіграла головну роль, Мерілін Монро пережила душевну кризу й навіть намагалася накласти на себе руки. Після цього актриса потрапила до лікарні, через що зйомки фільму затрималися й бюджет було вичерпано. На фото (1959) кінодіва зображена зі своїм партнером по фільму Тоні Кертісом.

  • Мерілін Монро під час зйомок фільму Ніагара

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Щоб зняти хвилювання

    Це фото зроблене в 1953 році під час зйомок фільму "Ніагара". Його автор - особистий візажист актриси Аллан "Вайті" Снайдер, якому вона дуже довіряла. Він фотографував Мерілін перед зйомками на її ж прохання. Така фотосесія допомагала їй заспокоїти нерви. Фотознімки для публікації не призначалися. Їхню колекцію знайшли в будинку Снайдера лише в 1990-тих роках, після його смерті.

  • Мерілін Монро в чоловічому календарі Pirelli

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Для чоловічого календаря

    А тут Мерілін завзято позує для одного з перших випусків знаменитого чоловічого календаря Pirelli, котрий щорічно видається однойменною італійською компанією з виробництва автомобільних шин. Він був запущений у 1964 році.

  • Мерілін Монро з діамантом Місяць Бароди

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Два діаманти

    У фільмі "Джентльмени надають перевагу блондинкам" на шиї Мерілін Монро красується кулон з унікальним діамантом "Місяць Бароди" вагою в понад 24 карати, позиченим для зйомок ювелірним домом Meyer Jewelry Company. Першими володарями цього діаманта були махараджі індійської Бароди. Цей скарб належав їм понад 500 років. "Діаманти - найкращі друзі дівчат!" - наспівувала героїня Мерілін у стрічці.

  • Мерілін Монро у комедії Сверблячка сьомого року

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    У сукні, що летить

    А це - найбільш знакове фото Мерілін. Воно зроблене фоторепортером Метті Зіммерманом 9 вересня 1954 року. На ньому актриса - в знаменитій, роздутій від потоку повітря плісированій сукні, на решітці вентиляційної шахти нью-йоркського метро під час зйомок комедії "Сверблячка сьомого року". Цей веселий знімок - повна протилежність тому, що творилося в душі актриси, котра страждала від депресій.

  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Востаннє

    Квітень 1962 року. "Щось повинно трапитись" - останній фільм, у якому знімалась Мерілін Монро. Через два з гаком місяці кіноактриси не стало. У ніч з 4 на 5 серпня її знайшли мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ліжком лежала порожня упаковка від снодійних пігулок ...

    Автор: Наталія Корольова


  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Поза конкуренцією

    Культова зірка, котрій у середині минулого століття в Голлівуді практично не було рівних, народилась 1 червня 1926 року в Лос-Анжделесі під ім'ям Норма Джин Мортенсон. Свою кар'єру в кіно вона розпочала в 1946 році. Перед цим вона встигла попрацювати на авіазаводі та випробувати себе в ролі фотомоделі. Цей знімок зроблено в 1957 році.

  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Образ, котрий забезпечив успіх

    Розкішне світле волосся, звабливий погляд з-під довгих пухнастих вій, чуттєві червоні губи, спокусливі форми, - Мерілін Монро була однією з найяскравіших і сексапільних актрис Голлівуду. Образ сексуальної блондинки, який вигадав безнадійно закоханий у неї впливовий голлівудський агент Джонні Хайд, забезпечив їй стрімкий успіх.

  • Мерілін Монро на обкладинці Playboy

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    На обкладинці Playboy

    1 грудня 1953 року в США вийшов перший номер чоловічого журналу Playboy. У ньому красувався знімок оголеної Мерілін Монро. Тираж було розпродано повністю. Таке мало місце лише двічі в історії видання. Вдруге та востаннє Playboy розійшовся без залишку лише тоді, коли його обкладинку прикрасило відверте фото чарівної німецької фігуристки Катаріни Вітт (Katarina Witt).

  • Мерілін Монро перед дзеркалом

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    В об'єктиві Мілтона Гріна

    Найкращі портрети Мерілін Монро вдалися добре відомому в середині XX століття фотографу Мілтону Гріну. Його роботи допомогли зазирнути в особисте життя актриси. На них кінодіва постає сама собою - якою її знали тільки близькі люди. Мілтон був другом і діловим партнером Мерілін. Він допоміг їй створити свою продюсерську компанію. Цей знімок зроблено в Нью-Йорку 28 січня 1955 року.

  • Мерілін Монро й Тоні Кертіс

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    У джазі тільки дівчата

    Під час роботи над роллю в ексцентричній музичній комедії Біллі Вайлдера "У джазі тільки дівчата", де вона зіграла головну роль, Мерілін Монро пережила душевну кризу й навіть намагалася накласти на себе руки. Після цього актриса потрапила до лікарні, через що зйомки фільму затрималися й бюджет було вичерпано. На фото (1959) кінодіва зображена зі своїм партнером по фільму Тоні Кертісом.

  • Мерілін Монро під час зйомок фільму Ніагара

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Щоб зняти хвилювання

    Це фото зроблене в 1953 році під час зйомок фільму "Ніагара". Його автор - особистий візажист актриси Аллан "Вайті" Снайдер, якому вона дуже довіряла. Він фотографував Мерілін перед зйомками на її ж прохання. Така фотосесія допомагала їй заспокоїти нерви. Фотознімки для публікації не призначалися. Їхню колекцію знайшли в будинку Снайдера лише в 1990-тих роках, після його смерті.

  • Мерілін Монро в чоловічому календарі Pirelli

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Для чоловічого календаря

    А тут Мерілін завзято позує для одного з перших випусків знаменитого чоловічого календаря Pirelli, котрий щорічно видається однойменною італійською компанією з виробництва автомобільних шин. Він був запущений у 1964 році.

  • Мерілін Монро з діамантом Місяць Бароди

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Два діаманти

    У фільмі "Джентльмени надають перевагу блондинкам" на шиї Мерілін Монро красується кулон з унікальним діамантом "Місяць Бароди" вагою в понад 24 карати, позиченим для зйомок ювелірним домом Meyer Jewelry Company. Першими володарями цього діаманта були махараджі індійської Бароди. Цей скарб належав їм понад 500 років. "Діаманти - найкращі друзі дівчат!" - наспівувала героїня Мерілін у стрічці.

  • Мерілін Монро у комедії Сверблячка сьомого року

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    У сукні, що летить

    А це - найбільш знакове фото Мерілін. Воно зроблене фоторепортером Метті Зіммерманом 9 вересня 1954 року. На ньому актриса - в знаменитій, роздутій від потоку повітря плісированій сукні, на решітці вентиляційної шахти нью-йоркського метро під час зйомок комедії "Сверблячка сьомого року". Цей веселий знімок - повна протилежність тому, що творилося в душі актриси, котра страждала від депресій.

  • Мерілін Монро

    Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

    Востаннє

    Квітень 1962 року. "Щось повинно трапитись" - останній фільм, у якому знімалась Мерілін Монро. Через два з гаком місяці кіноактриси не стало. У ніч з 4 на 5 серпня її знайшли мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ліжком лежала порожня упаковка від снодійних пігулок ...

    Автор: Наталія Корольова


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  • Фільми Френсіса Форда Копполи

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Перший провал - стрічка "Від усього серця"

    Однак тріумф тривав недовго. 1982 року Коппола, котрий тоді вважався одним з найвідоміших режисерів, відзняв мелодраму "Від усього серця". Попри чималий бюджет глядачів стрічка не переконала. Провал кінокартини підкосив режисера в фінансовому плані. Коппола завжди мріяв працювати незалежно від великих голлівудських компаній, тож відкрив свою власну, але заробити грошей з нею не судилося.

  • Бійцівська рибка, 1983 рік

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Нова спроба з фільмами про молодиків-бандитів

    Через безгрошів'я Коппола був змушений розпочинати все практично з нуля, працюючи на інших кінематографістів. Однак йому знову вдалося прославитися. Рятівними для нього стали фільми про банди молодиків, де знімалися молоді, талановиті актори. Стрічки "Ізгої" та "Бійцівська рибка" (на фото - кадр з фільму, що вийшов 1983 року) прихилили серця публіки грою акторів та талановитою режисурою.

  • Фільми Френсіса Форда Копполи

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Друге фіаско - "Клуб "Коттон""

    Амбіцій Копполі ніколи не бракувало. Його наступний фільм за задумом мав так само стати "великим". Утім, стрічка "Клуб "Коттон"" не зуміла підкорити публіку й виявилася провальною. У фільмі показано Нью-Йорк 1920-х років - дике місце в дику епоху. Сама стрічка - суміш мюзиклу та гангстерського фільму - навіть не змогла окупити витрати на зйомку.

  • Такер: людина та її мрія, 1988

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Між амбіціями та замовленнями

    У наступні роки Коппола мусив знімати стрічки, які не відповідали його митецьким амбіціям, але якими він заробляв гроші. Одним з кращих фільмів того періоду вважається "Такер: людина та її мрія" (1988), у якій Джефф Бріджес зіграв Престона Такера - людину, яка намагалась виробляти і продавати Такер-Седан 1948, але натрапила на шалений спротив у світі промисловості.

  • Ентоні Хопкінс у стрічці Дракула

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Фільм жахів "Дракула"

    Після третьої частини "Хрещеного батька", яку режисер відзняв у 1990 році, Коппола взявся за екранізацію класичного готичного роману Брема Стокера. Завершений у 1992 році фільм "Дракула" став касовим хітом, а критики звертали особливу увагу на розкішний дизайн та яскраве оформлення окремих сцен.

  • Благодійник, 1997

    Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб

    Коппола-винороб

    Однак протягом останніх двох десятиліть культовий режисер потрапляв у медійні заголовки переважно завдяки винарні, яку він досі тримає у каліфорнійських горах. Деякі критики через це закидають, що вино приносить йому кращі результати, ніж останні кінороботи. Утім, факт залишається фактом: в 1997 році стрічка "Благодійник" з юним Меттом Деймоном визнана найкращою екранізацією творів Джона Грішема.

    Автор: Йохен Кюртен, Валерій Сааков


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Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

1 червня виповнилося 95 років від дня народження Мерілін Монро. Біляве волосся, томний погляд, чуттєві губи - це була одна з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду.  

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Фотогалерея

Мерілін Монро

Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

95 років від дня народження Мерілін Монро, яка була однією з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду.  