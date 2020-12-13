"Оскар" за найкращий фільм отримала "Земля кочівників"

У Лос-Анджелесі в неділю, 25 квітня, пройшла 93-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Кращим фільмом стала драма Хлої Чжао "Земля кочівників". Фільм розповідає про американку, яка після смерті чоловіка і втрати роботи вирішила пересуватися по США у фургоні і вести кочовий спосіб життя. Чжао також отримала "Оскара" і за найкращу режисуру. Вона стала другою жінкою в історії премії після Кетрін Бігелоу, яка отримала нагороду в цій категорії.
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Премію кіноакадемії у категорії найкраща акторка виграла Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль в "Землі кочівників". "Оскар" за найкращу чоловічу роль першого плану дістався Ентоні Хопкінсу за роль в драмі "Батько".
"Оскари" в інших категоріях
Премію за найкращий оригінальний сценарій отримала британка Еміральд Феннел за трилер "Перспективна дівчина". Нагороду за найкращий адаптований сценарій розділили британець Крістофер Гемптон і француз Флоріан Зеллер за драму "Батько".
Кадр з кінострічки-переможця "Ще по одній", у головній ролі Мадс Міккельсен
Найкращим фільмом іноземною мовою стала трагікомедія данця Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Найкращий документальний фільм - робота "Мій учитель - восьминіг" про спостереження за цим молюском біля берегів Південно-Африканської Республіки.
Найкращою акторкою другого плану була визнана Юн Ю Чжун за роль в драмі "Мінарі" про південнокорейських іммігрантів в США. А найкращим актором другого плану визнали британця Даніеля Калую, який зіграв у біографічній драмі "Юда і чорний месія". Також пісня Fight For You з цього фільму перемогла у категорії найкращий саундтрек.
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"Оскара" за найкращий повнометражний мультфільм і за найкращу музику отримала робота Піта Доктера "Душа". Найкращим короткометражним мультфільмом став "Якщо щось трапиться, я люблю тебе", що розповідає про двох батьків, дочка яких загинула після стрілянини в школі. Найкращим короткометражним фільмом визнано кінострічку "Два далекі незнайомці", а найкращим короткометражним документальним фільмом - "Коллетт".
Сцена з фільму "Ма Рейні: Мати блюзу"
Американська картина "Ма Рейні: Мати блюзу" удостоїлася двох "Оскарів" - за найкращий грим і зачіски, а також за найкращий дизайн костюмів. Їхня авторка Енн Рот в 1997 році отримала аналогічну нагороду за костюми до фільму "Англійський пацієнт".
Фільм Крістофера Нолана "Тенет" був відзначений премією за найкращі спецефекти. У свою чергу, кінострічка "Звук металу" про музиканта, який починає втрачати слух, отримав нагороду за найкращий звук.
Церемонія вручення "Оскарів" у 2021 році проходила за посилених заходів безпеки - гостей зобов'язали здати тести на коронавірус і носити захисні маски. Початково церемонія була запланована на 28 лютого, але її перенесли через пандемію COVID-19.
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Богині "Оскара"
Лайза Міннеллі
Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.
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Богині "Оскара"
Кетрін Гепберн
Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).
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Богині "Оскара"
Вів'єн Лі
Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.
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Богині "Оскара"
С'юзен Гейворд
Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.
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Богині "Оскара"
Сімон Сіньйоре
Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".
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Богині "Оскара"
Елізабет Тейлор
Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.
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Богині "Оскара"
Еллен Берстін
Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.
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Богині "Оскара"
Джейн Фонда
Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).
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Богині "Оскара"
Кейт Вінслет
У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).
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Богині "Оскара"
Меріл Стріп
Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.
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Богині "Оскара"
Брі Ларсон
Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната".
Автор: Йохен Кюртен