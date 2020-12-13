"Оскар" за найкращий фільм отримала "Земля кочівників"

У Лос-Анджелесі в неділю, 25 квітня, пройшла 93-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Кращим фільмом стала драма Хлої Чжао "Земля кочівників". Фільм розповідає про американку, яка після смерті чоловіка і втрати роботи вирішила пересуватися по США у фургоні і вести кочовий спосіб життя. Чжао також отримала "Оскара" і за найкращу режисуру. Вона стала другою жінкою в історії премії після Кетрін Бігелоу, яка отримала нагороду в цій категорії.

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Премію кіноакадемії у категорії найкраща акторка виграла Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль в "Землі кочівників". "Оскар" за найкращу чоловічу роль першого плану дістався Ентоні Хопкінсу за роль в драмі "Батько".

"Оскари" в інших категоріях

Премію за найкращий оригінальний сценарій отримала британка Еміральд Феннел за трилер "Перспективна дівчина". Нагороду за найкращий адаптований сценарій розділили британець Крістофер Гемптон і француз Флоріан Зеллер за драму "Батько".

Кадр з кінострічки-переможця "Ще по одній", у головній ролі Мадс Міккельсен

Найкращим фільмом іноземною мовою стала трагікомедія данця Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Найкращий документальний фільм - робота "Мій учитель - восьминіг" про спостереження за цим молюском біля берегів Південно-Африканської Республіки.

Найкращою акторкою другого плану була визнана Юн Ю Чжун за роль в драмі "Мінарі" про південнокорейських іммігрантів в США. А найкращим актором другого плану визнали британця Даніеля Калую, який зіграв у біографічній драмі "Юда і чорний месія". Також пісня Fight For You з цього фільму перемогла у категорії найкращий саундтрек.

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"Оскара" за найкращий повнометражний мультфільм і за найкращу музику отримала робота Піта Доктера "Душа". Найкращим короткометражним мультфільмом став "Якщо щось трапиться, я люблю тебе", що розповідає про двох батьків, дочка яких загинула після стрілянини в школі. Найкращим короткометражним фільмом визнано кінострічку "Два далекі незнайомці", а найкращим короткометражним документальним фільмом - "Коллетт".

Сцена з фільму "Ма Рейні: Мати блюзу"

Американська картина "Ма Рейні: Мати блюзу" удостоїлася двох "Оскарів" - за найкращий грим і зачіски, а також за найкращий дизайн костюмів. Їхня авторка Енн Рот в 1997 році отримала аналогічну нагороду за костюми до фільму "Англійський пацієнт".

Фільм Крістофера Нолана "Тенет" був відзначений премією за найкращі спецефекти. У свою чергу, кінострічка "Звук металу" про музиканта, який починає втрачати слух, отримав нагороду за найкращий звук.

Церемонія вручення "Оскарів" у 2021 році проходила за посилених заходів безпеки - гостей зобов'язали здати тести на коронавірус і носити захисні маски. Початково церемонія була запланована на 28 лютого, але її перенесли через пандемію COVID-19.