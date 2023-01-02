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Демонстрація проти війни в Україні (Мюнхен, травень)Фото: Sachelle Babbar/Zuma/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Більшість українців не готові поступатися територією

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Як свідчить соціологія, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок Росії заради завершення війни.

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Поступитися територією Росії заради миру неможливо, вважають 85 відсотків українців. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у понеділок, 2 січня.

Згідно з ними, лише вісім відсотків респондентів вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Результати опитування мало різняться від регіону до регіону: скрізь проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення. Серед жителів східних областей, які потерпають від інтенсивних боїв, проти поступок виступають 80 відсотків, а на півдні - 82 відсотки.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни українці зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора". Він також наголосив, що аналіз суспільних настроїв у динаміці продемонстрував: численні атаки РФ ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси. Так, у вересні поступки неприпустимими вважали 87 відсотків опитаних. Різниця з поточним показником є у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося, пояснюють в КМІС.

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93 відсотки українців вірять в перемогу

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю 4-27 грудня серед 2005 повнолітніх респондентів у всіх регіонах на території, яка контролювалася владою України до повномасштабного вторгнення РФ. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка, за умов війни додається певне систематичне відхилення, але результати зберігають високу репрезентативність.

Тим часом інше опитування, презентоване 29 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, показало, що поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18 відсотків опитаних. 26 відсотків респондентів готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягнути миру.

Також більшість українців - 60 відсотків - вважають, що переговори про мир з Росією неможливі навіть заради порятунку життів, адже та однаково не дотримується домовленостей. Думку про те, що варто вести переговори з РФ, поділяють 23 відсотки. 17 відсотків опитаних не змогли визначитися зі своєю позицію з цього питання.

Водночас у перемогу України над РФ вірять 93 відсотки українців. Серед них 39 відсотків вважають, що вона настане до літа 2023 року, 22 відсотки роблять ставку на один-два роки, а ще 20 відсотків вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

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