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100 медичних журналів вимагають заборони ядерної зброї

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
3 год. тому

Ядерна зброя має бути знищена, поки вона не знищила нас, йдеться у спільній заяві понад 100 медичних видань. Заклик пролунав на тлі неодноразових погроз Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

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Тестовий вибух атомної бомби у 1971 році у Тихому океані
Тестовий вибух атомної бомби у 1971 році у Тихому океаніФото: dpa/picture-alliance

Понад 100 медичних журналів із усього світу закликали заборонити ядерну зброю. "Небезпека велика і посилюється. Ядерні держави повинні знищити свої ядерні арсенали, поки вони не знищать нас самих", - йдеться у спільному зверненні, оприлюдненому у четвер, 3 серпня, видавцями 11 провідних медичних журналів, у тому числі British Medical Journal, The Lancet, та Journal oft he American Medical Association.

Автори звернення закликали медиків у всьому світі попереджати громадян і політиків про "велику небезпеку ядерної зброї для громадської охорони здоров'я". Документ був оприлюднений на тлі неодноразових погроз Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України та безперервних ракетних випробувань у Північній Кореї.

Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME) назвала вкрай промовистим той факт, що під спільним закликом підписалися видання, які зазвичай конкурують один з одним за ексклюзивний контент. "Це підкреслює виняткову серйозність нинішньої ядерної кризи", - вважає WAME.

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Катастрофічні наслідки ядерної війни

У статті наголошується, що в результаті ймовірної війни, в якій застосують лише 250 із 13 тисяч ядерних боєприпасів у всьому світі, негайно загинуть 120 мільйонів людей і виникне глобальне порушення клімату, яке призведе до голоду і, як наслідок, може призвести до загрози життю ще двох мільярдів людей.

Статтю було опубліковано напередодні засідання у Відні комітету з організації конференції з контролю за виконанням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який набув чинності 1970 року.

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