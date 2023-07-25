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ПолітикаПівнічна Корея

Північна Корея запустила балістичні ракети у Японське море

Анатолій Арні
4 год. тому

Дві балістичні ракети, запущені КНДР, пролетіли близько 400 кілометрів і впали в море, повідомили південнокорейські військові.

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Запуск ракети з боку КНДР в ефірі одного з телеканалів у Сеулі
Запуск ракети з боку КНДР в ефірі одного з телеканалів у Сеулі Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Пхеньян продовжує запуски балістичних ракет у Японське море, які почастішали після прибуття американського підводного човна на південнокорейську військову базу в Пусані. Увечері в понеділок, 24 липня, Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на міноборони країни.

За даними Сеула, запущені ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж впасти в море. Запуск ракет з боку Північної Кореї став уже як мінімум третім за останні сім діб - при цьому Пхеньян у ці дні запускає як балістичні ракети у бік Японського моря, так і крилаті ракети - у протилежний бік, у Жовте море.

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Запуски почастішали на тлі зміцнення співпраці Сеула та Вашингтона

18 липня Південна Корея та США провели у Сеулі перше засідання спільної консультативної групи з ядерних питань. Одночасно до Південної Кореї вперше з 1981 року прибув американський підводний човен, здатний нести ядерну зброю - USS Kentucky.

Міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам заявив, що прибуття цієї субмарини до південнокорейського порту Пусан "може підпадати під умови використання ядерної зброї, наведені в законі про ядерні сили КНДР".

Відносини між Північною Кореєю та США загострилися після того, як один з американських військових під час відвідин демілітаризованої зони "навмисне і без дозволу", як заявляють у Пентагоні, перетнув демаркаційну лінію між Південною та Північною Кореями. Після цього 23-річного рядового другого класу Тревіса Кінга, ймовірно, було затримано північнокорейською владою. При цьому Пхеньян не став відповідати на запити Вашингтона щодо долі солдата.

Сеул виловив та вивчив уламки північнокорейського супутника

На початку липня Сеул оприлюднив дані про дослідження уламків північнокорейської ракети-носія "Чхолліма-1" та супутника-шпигуна, виловлені до цього в Жовтому морі. Уламки потрапили в море після невдалого запуску ракети з боку КНДР 31 травня.

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Пхеньян із середини весни стверджував, що завершив розробку супутника-шпигуна і має намір вивести його на орбіту, після чого налагодити виробництво таких апаратів. Проте, за словами південнокорейських військових, вивчення виловлених уламків показало, що супутник Пхеньяну не мав військової цінності.

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