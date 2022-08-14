10 російських літаків не випускають з ФРН через санкції

На аеродромах Німеччини залишаються десять літаків, що належать російським власникам або контролюються РФ, повідомили в неділю, 14 серпня, видання групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на федеральне міністерство транспорту Німеччини. Ці літаки не можуть залишити країну через санкції: ФРН закрила небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

В основному йдеться про невеликі авіамашини: бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів. У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні - Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані - Boeing 747, у Баден-Бадені - Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS. У Мюнхені стоїть лайнер Airbus A320, який колись орендував російська авіакомпанія, - рішення про його подальшу долю повинен ухвалити власник.

"Оскільки на зліт та політ літаків накладена заборона через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", - пояснили у мінтрансі ФРН. При цьому відомство уточнило, що російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонене, як і надання запчастин.

Авіакомпанії РФ відмовляються повернути понад 400 літаків

13 липня американська газета The Washington Post написала, що російські авіакомпанії досі не повернули понад 400 пасажирських літаків, які взяли в лізинг за кордоном. З 515 лайнерів, які перебували в лізингу на момент введення санкцій проти Росії за напад на Україну, власники змогли отримати лише близько 80. Сума страхових претензій досягла 10 мільярдів доларів.

Тим часом російські авіакомпанії вже почали розбирати лайнери для отримання запчастин, які вони не можуть придбати через санкції Заходу. Про це повідомила 8 серпня агенція Reuters із посиланням на свої джерела у галузі. За їхніми даними, жертвами "авіаційного канібалізму" вже стали як мінімум один Sukhoi Superjet 100 та один Airbus A350. Деяке обладнання було також знято з літаків компанії "Аерофлот" Boeing 737 та Airbus A320.