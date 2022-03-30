Лізингова компанія заявила про мільярдні збитки через націоналізацію літаків у РФ

Найбільша у світі компанія з лізингу літаків Aercap повідомила страхівників про шкоду на суму близько 3,5 мільярдів доларів (приблизно 3,2 мільярда євро) через можливу націоналізацію авіалайнерів у Росії. Про це в середу, 30 березня, повідомив фінансовий директор компанія Пітер Юхас, якого цитує агентство dpa. "Ми намагаємось повернути більше літаків та двигунів від російських авіакомпаній, але не знаємо чи зможемо ми це зробити", - сказано у повідомленні Aercap.

Згідно із даними фірми, в лізингу в російських авіакомпаній перебуває 135 машин та 14 авіадвигунів. З них компанія змогла повернути лише 22 літаки та три двигуни. За даними консалтингової компанії IBA, на 10 березня в Росії перебувало 523 лайнері, взяті в оренду в іноземних лізингових компаній. Найбільш замовником стала російська компанія S7 Airlines зі 101 літаком, за нею йде "Аерофлот" із 89 літаками. Аналітична компанія Ishka оцінює загальну вартість усіх машин, які перебувають у лізингу в Росії на момент початку війни з Україною в 10,3 мільярда доларів.

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Націоналізація іноземних літаків у РФ

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Євросоюз 26 лютого запровадив санкції проти російського авіаційного сектору. В рамках обмежувальних заходів західні лізингові компанії мали розірвати контракти із російськими авіалініями не пізніше 28 березня та вимагати повернення літаків. 8 березня більшість російських авіакомпаній отримали сповіщення від лізингодавців про припинення договорів перестрахування, що по суті означало неможливість виконувати польоти.

14 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволив російським компаніям привласнювати іноземні літаки, які перебувають у них в лізингу. Згідно із документом авіакомпаніям надано право реєструвати права на подібні лайнери з метою використовувати їх на внутрішніх лініях. Дане рішення прийнято в рамках антисанкційних заходів, сказано у пояснювальній записці до закону.

Націоналізовані таким чином літаки можуть продовжувати експлуатувати на внутрішніх лініях, у міжнародних аеропортах вони можуть бути арештовані на запит лізингових компаній.

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