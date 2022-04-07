В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ

Вантажному літаку Boeing 747 авіакомпанії Cargologicair UK, яка належить корпорації "Волга-Днепр", заборонили виліт із німецького аеропорту Франкфурт-Хан. Таким чином, літак застрягнув в аеропорту на невизначений час, повідомляє у четвер, 7 квітня, агенція dpa.

Причиною затримання стали санкції, запроваджені проти Росії за військове вторгнення в Україну. За кожен день простою літака аеропорт стягує 1200 євро. Поки невідомо, як довго діятиме заборона на зліт.

У міністерстві транспорту Німеччини пояснили, що авіакомпанія Cargologicair UK на 100 відсотків належить Cargo Logic Holding Ltd, яка в свою чергу є власністю Олексія Ісайкіна та Сергія Шкляника. Обидва - громадяни Росії. Той факт, що в Ісайкіна, крім російського, є ще й паспорт Кіпру, в даному випадку не зіграв ролі. "Російське громадянство має вирішальне значення для оцінки", - зазначили у міністерстві.

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Санкції проти російської авіагалузі

26 лютого, у відповідь на напад РФ на Україну, Європейський Союз запровадив санкції проти російської авіаційної галузі: заборонив продаж і постачання російським компаніям літаків і запчастин до них. Також під забороною опинилися будь-які страхові послуги на ці літаки. Крім того, заборонили ремонт і модифікацію лайнерів, які використовують в Росії.

З 6 березня російські авіакомпанії, які використовують літаки, зареєстровані в іноземних реєстрах, призупинили рейси за кордон. У ніч на 8 березня більшість з них отримали повідомлення від європейських лізингодавців про припинення договорів перестрахування, що фактично означало неможливість виконувати рейси.

Понад половина всього російського авіаційного флоту (55 відсотків) перебуває у лізингу. Серед пасажирських літаків цей відсоток ще вищий: з 980 лайнерів, які експлуатуються авіакомпаніями РФ, у лізингу - 777. Санкції зобов'язали іноземних лізингодавців повернути собі до 28 березня літаки, які були надані в оренду.

Водночас 14 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, за яким російські компанії можуть привласнювати іноземні літаки, що знаходяться у них в лізингу. Згідно з документом, компанія з РФ можна реєструвати права на іноземні літаки для їхнього використання на внутрішніх авіалініях.

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