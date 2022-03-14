Президент РФ Путін дозволив експропріювати іноземні літаки

Російські компанії зможуть привласнювати іноземні літаки, що знаходяться у них в лізингу. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін у понеділок, 14 березня. Згідно з документом, російські компанії отримали можливість реєструвати права на іноземні повітряні судна з метою їхнього використання на внутрішніх лініях.

Ці літаки отримуватимуть російські сертифікати придатності до польотів із залученням центрів сертифікації та лабораторій випробувань, вимоги до яких визначить російський же мінтранс. Терміни сертифікації продовжили з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року. Це рішення ухвалили у межах антисанкційних заходів, йдеться у пояснювальній записці до закону.

Читайте також: ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії за війну проти України

Санкції ЄС за напад Росії на Україну

У відповідь на напад Росії на Україну Євросоюз 26 лютого запровадив санкції проти російської авіаційної галузі. Було заборонено продаж та постачання повітряних суден, а також запчастин до них для російських компаній. Під забороною також опинилися будь які страхові послуги на ці літаки. До того ж, заборонено ремонт та модифікацію лайнерів, що використовуються у Росії. Це обмеження поширюється на будь-які літаки незалежно від того, де вони були вироблені.

Російські авіакомпанії, що використовують літаки зареєстровані в іноземних реєстрах, за рекомендацією Росавіації з 6 березня призупинили рейси за кордон. Як повідомляло видання "Коммерсантъ", більшість російських авіакомпаній отримали повідомлення від європейських лізингодавців про припинення договорів перестрахування у ніч проти 8 березня. По суті це означало неможливість виконувати рейси.

Читайте також: Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС

Більшість літаків компаній РФ у лізингу

За даними агенції Cirium, понад половина всього російського авіаційного флоту (55 відсотків) перебуває у лізингу. Серед пасажирських літаків цей відсоток ще вищий: серед 980 лайнерів, що експлуатуються авіакомпаніями Росії, в лізингу - 777. Санкції зобов'язали іноземних лізингодавців повернути собі літаки, що були надані в оренду, до 28 березня.

Переважна більшість цивільної авіатехніки у парках російських авіакомпаній зареєстрована за кордоном, здебільшого на Бермудських островах. Авіакомпанії пояснили це тим, що реєструвати літаки в РФ економічно недоцільно, а до того ж, російські організації з технічного обслуговування та ремонту дуже часто не мають закордонних сертифікатів (європейської EASA або американської FAA), тоді як роботи виконані за російськими документами, не визнають за кордоном.