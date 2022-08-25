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Щоденник війни
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ПолітикаВеликобританія
Манасі Гопалакришнан | Валерій Сааков
9 вересня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/10-faktiv-pro-korolevu-elizavetu-ii/g-63068830
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Російський військовий на ЗАЕС

"Енергоатом" повідомив про зупинку ЗАЕС

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