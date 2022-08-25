10 фактів про королеву Єлизавету ІІ
У червні британці святкували 70-річчя перебування на троні Єлизавети ІІ, а 8 вересня королева померла у віці 96 років. Про найцікавіші факти з її біографії та життя читайте в фотодобірці DW.
Святкувала свій день народження двічі на рік
Королева Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року, але офіційні урочистості з нагоди її уродин завжди проводили другої суботи червня. Традицію святкування у червні започаткував ще король Георг II у 1748 році - його день народження припадав на листопад, але оскільки осіння прохолодна погода не сприяє проведенню урочистостей, було вирішено відзначити свято разом з народом у підхожу пору року.
Не мала шкільної освіти
Той факт, що юна представниця королівського роду не ходила до школи, не означає, що вона просто сиділа вдома та гралася собі ввесь день. Майбутню королеву навчали приватні репетитори, з якими вона опановувала історію конституції, право та французьку мову. Проте Єлизавета ІІ нерідко шкодувала, що так і не здобула формальної освіти.
Вона з чоловіком - родичі
Принц Філіп, який помер 9 квітня, був троюрідним братом королеви Єлизавети II, адже вони вдвох були праправнуками королеви Вікторії. Кажуть, що Єлизавета закохалася у принца, ще коли їй було 13 років, а одружилися вони в листопаді 1947 року. Щоб придбати тканину для весільної сукні, королева витратила продовольчі купони, заощаджені нею після війни.
Мала власного модельєра
Протягом багатьох років модельєром королівської сім'ї був Норман Хартнелл (1901-1979). Дизайн весільної та коронаційної сукні принцеси Єлизавети - його творіння. За даними видання Vogue UK, Хартнелл представив дев'ять варіантів сукні для коронації. Згодом королева обрала ту з них, що була гаптована квітковими емблемами кожної частини Сполученого Королівства, ба, навіть кожної країни Співдружності.
Не любила носити корону Британської імперії
Королева не раз намагалася не вдягати корону Британської імперії, навіть коли це було не зовсім доречно за протоколом. Одна з причин - діамант "Кохінор", що з фарсі перекладається приблизно як "гора світла". Цей камінь, який прикрашає корону, - дражливе питання, адже багато індійців переконані, що британці просто поцупили цю коштовність у Пенджабі, коли той опинився під британським пануванням.
Найдовше правління на британському престолі
Єлизавета зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті її батька Георга VI. А правила вона понад 70 років, тобто довше, ніж її прабабця королева Вікторія, чий термін правління тривав 63 роки - з 1837 по 1901 роки.
Обходилася без паспорта й водійських прав
Оскільки британський паспорт видається на ім'я Її Величності, королеві не було потреби мати його, зазначає офіційний сайт британської королівської родини. Однак у всіх інших королівських осіб є паспорти. Вона також була єдиною людиною у Великобританії, якій не були потрібні водійські права.
Любила собак породи коргі
Любов до собак породи коргі в Єлизавети зародилася ще з 1930-тих років, коли її батько завів одного такого чотирилапого друга на прізвисько "Дукі". Та улюбленою собакою королеви була "Сьюзан", з якою вони були просто нерозлучними друзями. Саме нащадки "Сьюзан" упродовж восьми десятиліть були невіддільною частиною родини Букінгемського палацу. Аж до своєї смерті королева тримала двох собачок коргі.
Королева й кінозірка одночасно
За даними спеціалізованого вебсайту IMDb, королева Єлизавета ІІ з'являлася в понад 225 документальних і художніх фільмах, а ще серіалах. 2013 року вона отримала премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA). На фото - одна зі сцен серіалу "Корона", відзнятого Netflix. Монаршу особу тут зіграла британська акторка Клер Фой.
Була не найбагатшою британською аристократкою
За оцінками журналу Forbes, сукупна вартість майна британської королеви - 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Хоч це й немало, але, порівняно зі статками герцога Вестмінстерського Гросвенора, це досить скромно. Вартість активів герцога оцінюють у понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів. У списку тисячі найбагатших британців, складеному Sunday Times, Єлизавета II посідала досить скромне 372-е місце.