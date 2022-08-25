Королева не раз намагалася не вдягати корону Британської імперії, навіть коли це було не зовсім доречно за протоколом. Одна з причин - діамант "Кохінор", що з фарсі перекладається приблизно як "гора світла". Цей камінь, який прикрашає корону, - дражливе питання, адже багато індійців переконані, що британці просто поцупили цю коштовність у Пенджабі, коли той опинився під британським пануванням.