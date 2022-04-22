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Іслам

Іслам

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іслам".

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих 22.04.2022

Поблизу Храмової гори в Єрусалимі сталися сутички між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією. Остання застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення

Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення 18.04.2022

У Швеції відбуваються антиісламські акції зі спаленням Корану, їхні противники також виходять на вулиці. Поліція повідомила про поранених унаслідок заворушень.
ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені 02.04.2022

Повстанці-хусити та підтримувані Саудівською Аравією урядові сили домовилися про припинення вогню з нагоди Рамадану. Тим часом війна призвела до гуманітарної кризи.
Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі

Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі 30.03.2022

Унаслідок нападів із застосуванням вогнепальної зброї в містах Бней-Брак і Рамат-Ган загинуло не менше п'яти осіб, повідомили в ізраїльській поліції. ЗМІ повідомляють, що до стрілянини причетний палестинець.

Як біженка з Сирії вперше стала водійкою вантажівки у Швеції (21.12.2021) 21.12.2021

Хеба Хамуш - перша арабська жінка у Швеції, яка отримала права на водіння вантажівки-сміттєвоза. Вона пишається своєю роботою і сподівається стати прикладом для наслідування для всіх жінок, а не тільки для тих, хто носить хіджаб.
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) 08.12.2021

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

Із сирійського пекла до України: що чекає на українок-мусульманок після повернення (07.12.2021) 07.12.2021

Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії 14.11.2021

Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам Каддафі візьме участь у виборах президента країни. Втім, оглядачі прогнозують, що лідером він не стане.
Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану

Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану 25.10.2021

Шавкат Мірзійоєв керуватиме Узбекистаном ще п'ять років - він переміг на виборах за підтримки абсолютної більшості виборців. Міжнародні спостерігачі констатували фактичну відсутність конкуренції на виборах.

У мечетях Кельна скликатимуть до молитви через гучномовці (14.10.2021) 14.10.2021

Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

Німкеня - перша в історії тренерка жіночої збірної Саудівської Аравії з футболу (10.09.2021) 10.09.2021

У Саудівській Аравії вперше з'явився жіночий футбол. Національну збірну буде створювати легендарна тренер з Німеччини Моніка Штаб. Вона не раз приводила своїх підопічних до чемпіонських титулів і тепер має намір домогтися успіхів з новою командою.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
Туреччина в ролі посередника? Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами

Туреччина в ролі посередника? Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами 04.09.2021

Після виведення військ НАТО з Афганістану Туреччина хоче відігравати в цій країні важливішу роль і співпрацювати з талібами. Але на яких умовах? І навіщо їй ця дружба?

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом 21.06.2021

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.
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