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Іслам
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іслам".
Хеба Хамуш - перша арабська жінка у Швеції, яка отримала права на водіння вантажівки-сміттєвоза. Вона пишається своєю роботою і сподівається стати прикладом для наслідування для всіх жінок, а не тільки для тих, хто носить хіджаб.
Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.
Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
У Саудівській Аравії вперше з'явився жіночий футбол. Національну збірну буде створювати легендарна тренер з Німеччини Моніка Штаб. Вона не раз приводила своїх підопічних до чемпіонських титулів і тепер має намір домогтися успіхів з новою командою.
Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.