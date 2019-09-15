 Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію

У МЗС Ірану заперечили висунуті держсекретарем США Майком Помпео звинувачення щодо причетності цієї країни до атак на Саудівську Аравію. Тегеран закинув Вашингтону політику "максимальної брехні".

МЗС Ірану

МЗС Ірану

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило звинувачення з боку Сполучених Штатів у причетності Тегерана до атак на нафтопереробні потужності Саудівської Аравії. Про це в неділю, 15 вересня, заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

DW.COM

У результаті атаки безпілотників сталися пожежі на двох нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити. (14.09.2019)

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран. (15.09.2019)

Зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, стверджує Майк Помпео. Водночас США заявляють про продовження політики максимального тиску на Іран. (11.09.2019)

Влада Ірану раніше письмово запевнила Гібралтар, що судно Adrian Darya 1 не прямуватиме в Сирію. США кажуть, що мають докази поставок та, відповідно, порушення Тегераном зобов'язнь.. (13.09.2019)

Офіційний представник іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що висунуті раніше держсекретарем США Майком Помпео закиди на адресу Ірану - абсурдні та безпідставні. "Внаслідок того, що політика "максимального тиску " на Іран зазнала провалу, американці перейшли до політики "максимальної брехні", - прокоментував заяву керівника Держдепу речник МЗС Ірану, цитує агенція новин dpa з посиланням на іранське державне інформагентство Isna . Мусаві не виключив, що за допомогою таких абсурдних закидів політики Сполучених Штатів переслідують "зовсім інші цілі".

За словами Мусаві, те, що коїться в Ємені, - це опір єменців проти скоєння воєнних злочинів військами коаліції під проводом Саудівської Аравії.

У КВІР пригрозили Пентагону

Тим часом у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) нагадали американським військовим, що багато розташованих у регіоні американських баз - у зоні досяжності іранських ракет.

"Всі американські бази та їхні авіаносці, дислоковані на відстані до двох тисяч кілометрів, перебувають у зоні досяжності наших ракет", - застеріг командувач військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде, цитує агентство Reuters з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Представник КВІР також попередив, що Іран готовий до "тотальної" війни.

Ракети Ірану

Іран має у своїх арсеналах чимало ракет з радіусом дії до 2000 кілометрів

Як повідомлялося, напередодні єменські хусити атакували безпілотниками нафтопереробні потужності саудівської компанії Saudi Aramco, завдавши значної шкоди двом нафтопереробним заводам. Унаслідок нападу добовий добуток нафти в Саудівській Аравії скоротився майже наполовину.

Хоча хусити взяли відповідальність на себе за цей напад, держсекретар США Майк Помпео заявив, що "немає жодних доказів того, що атаки були вченені з території Ємену", поклавши провину на Іран. У протистоянні в Ємені Тегеран надає військову та іншу підтримку хуситам.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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