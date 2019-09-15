Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію

У МЗС Ірану заперечили висунуті держсекретарем США Майком Помпео звинувачення щодо причетності цієї країни до атак на Саудівську Аравію. Тегеран закинув Вашингтону політику "максимальної брехні".
Міністерство закордонних справ Ірану заперечило звинувачення з боку Сполучених Штатів у причетності Тегерана до атак на нафтопереробні потужності Саудівської Аравії. Про це в неділю, 15 вересня, заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.
Офіційний представник іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що висунуті раніше держсекретарем США Майком Помпео закиди на адресу Ірану - абсурдні та безпідставні. "Внаслідок того, що політика "максимального тиску " на Іран зазнала провалу, американці перейшли до політики "максимальної брехні", - прокоментував заяву керівника Держдепу речник МЗС Ірану, цитує агенція новин dpa з посиланням на іранське державне інформагентство Isna . Мусаві не виключив, що за допомогою таких абсурдних закидів політики Сполучених Штатів переслідують "зовсім інші цілі".
За словами Мусаві, те, що коїться в Ємені, - це опір єменців проти скоєння воєнних злочинів військами коаліції під проводом Саудівської Аравії.
У КВІР пригрозили Пентагону
Тим часом у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) нагадали американським військовим, що багато розташованих у регіоні американських баз - у зоні досяжності іранських ракет.
"Всі американські бази та їхні авіаносці, дислоковані на відстані до двох тисяч кілометрів, перебувають у зоні досяжності наших ракет", - застеріг командувач військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде, цитує агентство Reuters з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Представник КВІР також попередив, що Іран готовий до "тотальної" війни.
Як повідомлялося, напередодні єменські хусити атакували безпілотниками нафтопереробні потужності саудівської компанії Saudi Aramco, завдавши значної шкоди двом нафтопереробним заводам. Унаслідок нападу добовий добуток нафти в Саудівській Аравії скоротився майже наполовину.
Хоча хусити взяли відповідальність на себе за цей напад, держсекретар США Майк Помпео заявив, що "немає жодних доказів того, що атаки були вченені з території Ємену", поклавши провину на Іран. У протистоянні в Ємені Тегеран надає військову та іншу підтримку хуситам.