Іран відкидає звинувачення США в причетності до атак на Саудівську Аравію

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило звинувачення з боку Сполучених Штатів у причетності Тегерана до атак на нафтопереробні потужності Саудівської Аравії. Про це в неділю, 15 вересня, заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Офіційний представник іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що висунуті раніше держсекретарем США Майком Помпео закиди на адресу Ірану - абсурдні та безпідставні. "Внаслідок того, що політика "максимального тиску " на Іран зазнала провалу, американці перейшли до політики "максимальної брехні", - прокоментував заяву керівника Держдепу речник МЗС Ірану, цитує агенція новин dpa з посиланням на іранське державне інформагентство Isna . Мусаві не виключив, що за допомогою таких абсурдних закидів політики Сполучених Штатів переслідують "зовсім інші цілі".

За словами Мусаві, те, що коїться в Ємені, - це опір єменців проти скоєння воєнних злочинів військами коаліції під проводом Саудівської Аравії.

У КВІР пригрозили Пентагону

Тим часом у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) нагадали американським військовим, що багато розташованих у регіоні американських баз - у зоні досяжності іранських ракет.

"Всі американські бази та їхні авіаносці, дислоковані на відстані до двох тисяч кілометрів, перебувають у зоні досяжності наших ракет", - застеріг командувач військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде, цитує агентство Reuters з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Представник КВІР також попередив, що Іран готовий до "тотальної" війни.

Іран має у своїх арсеналах чимало ракет з радіусом дії до 2000 кілометрів

Як повідомлялося, напередодні єменські хусити атакували безпілотниками нафтопереробні потужності саудівської компанії Saudi Aramco, завдавши значної шкоди двом нафтопереробним заводам. Унаслідок нападу добовий добуток нафти в Саудівській Аравії скоротився майже наполовину.

Хоча хусити взяли відповідальність на себе за цей напад, держсекретар США Майк Помпео заявив, що "немає жодних доказів того, що атаки були вченені з території Ємену", поклавши провину на Іран. У протистоянні в Ємені Тегеран надає військову та іншу підтримку хуситам.