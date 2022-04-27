Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Активіст і блогер Антон Мотолько розповів DW про пересування військової техніки РФ у Білорусі та мародерство російських військових.
Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі російських журналістів, у якому прокоментував вимоги Росії до України.
Волонтери з міжнародного проєкту "Врятувати українську культурну спадщину онлайн" намагаються зберегти культурні цінності, що через війну опинилися під загрозою знищення, архівуючи їх у цифровому вигляді.
Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.
Відтоді як Росія напала на Україну, тисячі фото і відео з полю бою заполонили інтернет. Але далеко не весь контент достовірний. Фейк-мейкери видають бажане за дійсність. Дивіться самі!
Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
З лютого у Німеччині розпочне роботу нова структура, яка займатиметься хейтерами у соцмережах. Це один із заходів, спрямованих на боротьбу з тими, хто віртуально поширює ненависть та образи.
Унаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелагу Тонга досі немає зв'язку та інтернет-з'єднання. Біля берегів низки держав у тихоокеанському регіоні пройшли цунамі.
Економічні санкції після анексії Криму були "м'якою й недостатньою відповіддю на дедалі агресивніший курс Кремля", вважають автори відкритого листа в інтернет-виданні Zeit Online.
Президент Казахстану Токаєв на тлі протестів сам очолив Радбез і пообіцяв "діяти жорстко". Тим часом мітинги не вщухають, у столиці країни відсутній інтернет та телефонний зв'язок.
Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.
"Завдяки їм, безіменним пролетарям клавіатури, за цей рік я пізнала "русскій мір" куди краще, ніж із політичних новин і промов Путіна", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
DW виставила на аукціон цифрові права на відеоролик, аби дослідити новий ринок NFT - невзаємозамінних токенів. Нині аукціон завершено, тож можна підбити підсумки.
Чи можна розповідати про нові розробки в галузі фінансових технологій і водночас збирати гроші на благодійність? DW спробувала й виставила на аукціон свій NFT-токен.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact