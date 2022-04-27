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Інтернет

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ 12.04.2022

Активіст і блогер Антон Мотолько розповів DW про пересування військової техніки РФ у Білорусі та мародерство російських військових.
Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним 29.03.2022

Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.
Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов 27.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі російських журналістів, у якому прокоментував вимоги Росії до України.
Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України 25.03.2022

Волонтери з міжнародного проєкту "Врятувати українську культурну спадщину онлайн" намагаються зберегти культурні цінності, що через війну опинилися під загрозою знищення, архівуючи їх у цифровому вигляді.
Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет

Як бути на зв'язку якщо відключили інтернет 09.03.2022

Російська армія атакує комунікаційну та інтернет-інфраструктуру України. Як бути, якщо інтернет-з'єднання стало недоступним? DW зібрала низку корисних порад на цей випадок.

Фактчек: 5 фейків про війну в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Відтоді як Росія напала на Україну, тисячі фото і відео з полю бою заполонили інтернет. Але далеко не весь контент достовірний. Фейк-мейкери видають бажане за дійсність. Дивіться самі!
єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
Боротьба з ненавистю у мережі - Німеччина запроваджує нові правила

Боротьба з ненавистю у мережі - Німеччина запроваджує нові правила 01.02.2022

З лютого у Німеччині розпочне роботу нова структура, яка займатиметься хейтерами у соцмережах. Це один із заходів, спрямованих на боротьбу з тими, хто віртуально поширює ненависть та образи.

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі 16.01.2022

Унаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелагу Тонга досі немає зв'язку та інтернет-з'єднання. Біля берегів низки держав у тихоокеанському регіоні пройшли цунамі.
Німецькі експерти закликають владу ФРН змінити політику щодо Росії

Німецькі експерти закликають владу ФРН змінити політику щодо Росії 15.01.2022

Економічні санкції після анексії Криму були "м'якою й недостатньою відповіддю на дедалі агресивніший курс Кремля", вважають автори відкритого листа в інтернет-виданні Zeit Online.
Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану

Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану 05.01.2022

Президент Казахстану Токаєв на тлі протестів сам очолив Радбез і пообіцяв "діяти жорстко". Тим часом мітинги не вщухають, у столиці країни відсутній інтернет та телефонний зв'язок.
Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм

Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм 15.12.2021

"Завдяки їм, безіменним пролетарям клавіатури, за цей рік я пізнала "русскій мір" куди краще, ніж із політичних новин і промов Путіна", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена?

Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена? 19.11.2021

DW виставила на аукціон цифрові права на відеоролик, аби дослідити новий ринок NFT - невзаємозамінних токенів. Нині аукціон завершено, тож можна підбити підсумки.
DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси

DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи преси 17.11.2021

Чи можна розповідати про нові розробки в галузі фінансових технологій і водночас збирати гроші на благодійність? DW спробувала й виставила на аукціон свій NFT-токен.
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