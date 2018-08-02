 Індекс захисту клімату: Україна покращила свою позицію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Індекс захисту клімату: Україна покращила свою позицію

Україна піднялася на одну сходинку в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату на 2020 рік і посіла 17 місце. Лідирують у рейтингу Швеція, Данія та Марокко.

Порт і підприємства Маріуполя (фото 2018 року)

Україна покращила минулорічні показники в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату (CCPI) на 2020 рік, представленому у вівторок, 10 грудня. Згідно з даними індексу, Україна піднялася на одну сходинку і посіла 17 місце. Лідерами нового рейтингу, підготовленого німецькими організаціями NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network, залишаються Швеція і Марокко, цього року до них приєдналась Данія. Останні місця в індексі займають США і Саудівська Аравія.

Висока оцінка України за рахунок кризи

При цьому автори індексу зазначають, що висока оцінка України пояснюється не так діями української влади, як воєнним конфліктом на Донбасі та економічними показниками. "Політична та економічна криза попередніх років продовжує впливати на показники викидів парникових газів та використання енергії, що призводить до високого рейтингу (України. - Ред.) у цих двох категоріях та загального високого рейтингу в індексі", - зазначається у звіті.

Результати зусиль із захисту клімату у світі (інфографіка)

Автори індексу наголосили, що брак амбітних заходів та планів із захисту клімату в Україні відображається у дуже низькому рейтингу ефективності національної політики в галузі клімату. Однак, як зазначається в документі, експерти висловили надію на зміни після президентських виборів 2019 року і реорганізації центральних органів влади, зокрема новоствореного міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Оцінка ФРН

Німеччина у рейтингу піднялася із 27 на 23 місце. За оцінкою авторів документа, ФРН має змішану ефективність у всіх категоріях та продовжує отримувати загальну середню оцінку. На початку 2019 року уряд країни ухвалив програму щодо повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля в енергетиці до кінця 2038 року. Також ухвалене Бундестагом законодавство ставить перед кожним департаментом німецького уряду завдання скоротити викиди CO2 в атмосферу. Утім, викиди парникових газів та споживання енергії на душу населення залишаються у Німеччині на порівняно високому рівні і швидко не знижуються.

Німеччина посіла 23 місце в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату

Німеччина посіла 23 місце в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату

Захист клімату на планеті - тиск суспільства зростає

Загалом індекс вимірює зусилля, спрямовані на захист клімату, у 57 країнах світу та Євросоюзі як міждержавному об'єднанні. Перші три місця індексу не дісталися нікому. Швеція, яка очолює рейтинг, посіла четверте місце.

Автори оприлюдненого документа відзначили протилежні тенденції у захисті клімату. На їхню думку, зростає тиск з боку громадянського суспільства і науковців на політиків. Інші позитивні тенденції - зменшення цін на технології відновлюваної енергії, вдосконалені рішення для її зберігання, поширення електрокарів. Утім, помітний опір цим змінам та пунктам Паризької кліматичної угоди чинять уряди країн з великими економічними показниками, констатують автори індексу. 

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    Електробайк - це вдосконалений велосипед, який є чи не найвідомішою альтернативою звичайним двоколесним. За допомогою акумулятора їхати можна набагато швидше, до того ж він особливо корисний, якщо треба їхати вгору. Та менш виснажлива їзда має і свої мінуси: на е-байки часто сідають старші люди, які б на нормальному велосипеді на дорогу не виїхали. Це призводить до збільшення кількості аварій.

  • Акумулятор для велосипеда

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

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    Eлектроскутери схожі на самокати, які ви, можливо, пам'ятаєте з дитинства. Однак щоб змусити їх рухатися, непотрібно докладати фізичних зусиль - досить акумулятора. Це робить їх більш екологічними, ніж транспорт на бензині, газі чи дизелі. Але багато людей використовують їх, щоб доїхати з автобусної зупинки чи автомобільної парковки до кінцевого місця призначення.

  • Протиправне задоволення

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Протиправне задоволення

    До цього часу пересування на електроскутерах вулицями Німеччини було незаконним. Через їхній маленький "двигун" теоретично потрібен був спеціальний дозвіл (на кшталт техпаспорта на авто), але закон такого документа не передбачав. Від літа 2019 року їздити електроскутерами з максимальною швидкістю до 20 кіломентрів на годину можна, та лише на велодоріжках. У США е-скутери віднедавна теж дозволені.

    Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк


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Індекс ефективності боротьби зі змінами клімату (CCPI)

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