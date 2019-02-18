Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці

Цього тижня ракета Falcon-9 американської космічної компанії SpaceX має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet. Цей невеличкий космічний апарат повинен сісти на поверхню Місяця.
Ізраїль прагне стати четвертою державою світу в справі підкорення Місяця - після США, Росії та Китаю - та висадити на поверхні супутника Землі свій космічний апарат. Відповідні плани оприлюднила в понеділок, 18 лютого, ізраїльська організація SpacelL, повідомляє агенція новин dpa.
Цього тижня в ніч на 22 лютого ракета Falcon-9 приватної американської компанії SpaceX має стартувати з космодрому на мисі Канаверал. На борту ракети перебуватиме ізраїльський космічний зонд Beresheet. Цей космічний апарат, що завбільшки з пральну машину, повинен сісти на поверхню природного супутника Землі значно пізніше - 11 квітня цього року, зазначається в повідомленні прес-служби SpacelL. Зонд матиме на борту серед іншого й капсулу з посланням, що міститиме багато інформації. Зокрема, в капсулі буде й Старий Заповіт єврейською мовою, записаний на носій, завбільшки з монету.
Хоч відстань між Землею і Місяцем становить близько 384 тисяч кілометрів, ізраїльський космічний апарат подолає до 6,5 мільйона кілометрів, бо йому для досягнення небесного світила доведеться зробити чимало витків навколо Землі, зауважили в SpacelL.
Beresheet - єврейська назва першої криги Біблії Буття. Цей проект зародився ще 2011 року як частина конкурсу Google Lunar X-Prize, але згодом у Ізраїлі його оголосили національним проектом.
Ізраїльські вчені сподіваються отримати завдяки цій місії корисний досвід для майбутніх комерційних посадок на Місяці.
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