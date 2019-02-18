 Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці

Цього тижня ракета Falcon-9 американської космічної компанії SpaceX має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet. Цей невеличкий космічний апарат повинен сісти на поверхню Місяця.

Місяць

Досі на Місяць зуміли сісти космічні апарати США, Росії та Китаю

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу в справі підкорення Місяця - після США, Росії та Китаю - та висадити на поверхні супутника Землі свій космічний апарат. Відповідні плани оприлюднила в понеділок, 18 лютого, ізраїльська організація SpacelL, повідомляє агенція новин dpa. 

Цього тижня в ніч на 22 лютого ракета Falcon-9 приватної американської компанії SpaceX має стартувати з космодрому на мисі Канаверал. На борту ракети перебуватиме ізраїльський космічний зонд Beresheet. Цей космічний апарат, що завбільшки з пральну машину, повинен сісти на поверхню природного супутника Землі значно пізніше - 11 квітня цього року, зазначається в повідомленні прес-служби SpacelL. Зонд матиме на борту серед іншого й капсулу з посланням, що міститиме багато інформації. Зокрема, в капсулі буде й Старий Заповіт єврейською мовою, записаний на носій, завбільшки з монету.

Хоч відстань між Землею і Місяцем становить близько 384 тисяч кілометрів, ізраїльський космічний апарат подолає до 6,5 мільйона кілометрів, бо йому для досягнення небесного світила доведеться зробити чимало витків навколо Землі, зауважили в SpacelL.

Beresheet - єврейська назва першої криги Біблії Буття. Цей проект зародився ще 2011 року як частина конкурсу Google Lunar X-Prize, але згодом у Ізраїлі його оголосили національним проектом.

Ізраїльські вчені сподіваються отримати завдяки цій місії корисний досвід для майбутніх комерційних посадок на Місяці.

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