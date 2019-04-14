 Ізраїльський політтехнолог спростовує роботу на Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Ізраїльський політтехнолог спростовує роботу на Порошенка

Ізраїльський консультант Моше Клюгхафт, відповідаючи на запитання DW, заперечив інформацію про свою причетність до передвиборної кампанії Петра Порошенка. Політтехнолог заявляє, що зайнятий в інших країнах.

Народний депутат Сергій Лещенко пов'язує провокативний стиль кампанії Порошенка зі співпрацею з ізраїльським політтехнологом Моше Клюгхафтом

Народний депутат Сергій Лещенко пов'язує провокативний стиль кампанії Порошенка зі співпрацею з ізраїльським політтехнологом Моше Клюгхафтом

Політтехнолог Моше Клюгхафт, відповідаючи на запит Deutsche Welle, назвав інформацію про свою участь у передвиборній кампанії українського президента Петра Порошенка "фейком". "Я зайнятий в інших країнах", - зазначив ізраїльський консультант з технологій передвиборної боротьби. Раніше про причетність до кампанії Порошенка скандальновідомого політтехнолога повідомив народний депутат Сергій Лещенко. Політик оприлюднив у своєму блозі прінт-скріни фото, оприлюднених, за його словами, на профілі Клюгхафта у мережі Instagram. Фото, за словами Лещенка, були зроблені ізраїльським політтехнологом у Києві, але згодом видалені. На фото видно вулиці Києва з вікна. Одне фото зроблене з будівлі, яку депутат ідентифікував як офіс телеканалу "Прямий", який прийнято вважати пропрезидентським. На момент публікації цього матеріалу Моше Клюгхафт ще не відповів на запитання DW, чи оприлюднював він ці фото.

Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді" приписав саме Моше Клюгхафту ідею білбордів, на яких Петро Порошенко зображений з Володимиром Путіним. Депутат, який нині є радником кандидата Володимира Зеленського, звинувачує штаб Порошенка у використанні брудних прийомів передвиборної боротьби. 

DW.COM

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Провокація як метод?

У своїй відповіді DW Клюгхафт не приховує образи за те, що в Україні його називають "чорним політтехнологом". "Я стратегічний консультант, а не чорний піарник. Таке можуть казати лише боягузи", - зазначив ізраїльський консультант.

Моше Клюгхафт може похвалитися участю в низці успішних передвиборних кампаній не лише в Ізраїлі, але й у Європі. Водночас йому приписують суперечливі методи ведення політичних кампаній. Зокрема, у Грузії торік він працював у передвиборному штабі Саломе Зурабішвілі. Критики стверджують, що саме Клюгхафту належить ідея провокативних білбордів "Ні Нацам - ні злу", на яких були зображені опонент Зурабішвілі на виборах Грігол Вашадзе і його соратники з партії "Національний рух". Від причетності до цих білбордів у штабі кандидатки в президенти відхрестились.

У Румунії Моше Клюгхафт консультував правлячих соціал-демократів, а в Австрії належав до команди ізраїльських політтехнологів виборчого штабу екс-канцлера Крістіана Керна (Christian Kern). Ще до кінця кампанії Керн розірвав контракт з ізраїльською командою після того, як її лідер Таль Зільберштайн був заарештований в Ізраїлі за підозрою у корупції і відмиванні коштів.

Клюгхафта часто називають у ЗМІ "фахівцем з негативних кампаній". Зокрема, в Ізраїлі свого часу він консультував ультраправу партію "Єврейський дім", яка в своїй кампанії виставляла опонентів посібниками терористів. Утім, ізраїльський консультант не завжди вдається до провокативних методів. Зокрема, в Австрії за його ідеєю, канцлер Керн у рекламному ролику виступав доставщиком піци. Це йому, утім, зрештою так і не допомогло виграти вибори.

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