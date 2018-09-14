ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler

Єврокомісія розширила розслідування стосовно німецьких автоконцернів. "Комісія проведе ретельне розслідування з метою встановити, чи домовилися BMW, Daimler і VW не конкурувати один з одним під час розробки та впровадження важливих технологій, що забезпечують зниження обсягів шкідливих викидів бензинових і дизельних автомобілів", - сказала єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер у вівторок, 18 вересня, в Брюсселі.

За її словами, якщо підозра підтвердиться, це означатиме, що автовиробники позбавили споживачів можливості мати більш чисті в екологічному плані автомобілі попри те, що відповідні технології вже були, повідомляє AFP.

Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. Нині же Брюссель збирається встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.

Німецька автоіндустрія нещодавно пережила серйозний струс через "дизельний скандал", спровокований концерном VW. Влада ФРН нині стурбована високими обсягами викиду шкідливих для здоров'я людей оксидів азоту в автівок на дизелі. У разі порушення законодавства ЄС, що забороняє створення картелів, їм загрожуватимуть багатомільярдні штрафи.