ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler

Єврокомісія розширила розслідування стосовно німецьких автоконцернів. "Комісія проведе ретельне розслідування з метою встановити, чи домовилися BMW, Daimler і VW не конкурувати один з одним під час розробки та впровадження важливих технологій, що забезпечують зниження обсягів шкідливих викидів бензинових і дизельних автомобілів", - сказала єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер у вівторок, 18 вересня, в Брюсселі.
За її словами, якщо підозра підтвердиться, це означатиме, що автовиробники позбавили споживачів можливості мати більш чисті в екологічному плані автомобілі попри те, що відповідні технології вже були, повідомляє AFP.
Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. Нині же Брюссель збирається встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.
Німецька автоіндустрія нещодавно пережила серйозний струс через "дизельний скандал", спровокований концерном VW. Влада ФРН нині стурбована високими обсягами викиду шкідливих для здоров'я людей оксидів азоту в автівок на дизелі. У разі порушення законодавства ЄС, що забороняє створення картелів, їм загрожуватимуть багатомільярдні штрафи.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найвищий штраф...
... видала Єврокомісія у 2016 році чотирьом виробникам вантажівок через їхню цінову змову: загальна сума штрафу склала 2,93 мільярда євро. Левову частку мав заплатити концерн Daimler - понад мільярд євро. Також у картелі замішані були італійська Iveco, Volvo/Renault та нідерландський виробник DAF. MAN, "дочка" VW, не сплачувала штраф, оскільки виступила викривачем.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Не картельну змову...
...а зловживання власною ринковою позицією закинула Єврокомісія цього року компанії Alphabet - "дочці" Google. Google звинувачують у використанні своїх позицій на шкоду конкурентам через так званий шопінг-пошук. Саме тому інтернет-концерну у червні було виставлено штраф на рекордну суму 2,42 мільярда євро.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Маніпуляції відсотками Лондонської міжбанківської ставки пропозиції...
... у 2013 році стали проблемою для восьми великих банків. Протизаконні домовленості щодо щоденного встановлення так званого LIBOR (відсотка, за яким банки одне одному позичають гроші) призвели до того, що Deutsche Bank, Société Générale, Королівський банк Шотландії, JPMorgan, Citigroup, RP Martin, Barclays та швейцарський UBS разом сплатили 1,71 мільярда євро штрафу.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Картель кінескопів...
... у 2012 році для Єврокомісії це був "енциклопедичний приклад". Сім виробників кінескопів (Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba та MTPD) мали заплатити штраф на суму 1,47 мільярда євро. Вони поділили між собою ринки на період у майже 10 років. Компанію Chunghwa звільнили від штрафу, оскільки вона виступила викривачем.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Рецидивісти...
... організували у 2008 році так званий картель автомобільного скла. ЄС наклав на чотирьох виробників автоскла штраф у понад 1,3 мільярда євро через незаконну цінову змову. Участь у змові брали французька Saint-Gobain, японська Asahi, британська Pilkington і бельгійська Soliver. Saint-Gobain мала сплатити 896 мільйонів євро, оскільки це був повторний злочин.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Класичний територіальний картель...
...у 2009 році було розкрито Євросоюзом. У ньому брали участь газові компанії Eon та Gaz de France. Обидві домовилися під час прокладання газопроводу використовувати його лише для продажу газу на території своєї країни. Штраф: 553 мільйонів євро - для кожного з підприємств.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
Найбільший виробник чипсетів...
...підкуповував торговельні мережі на кшталт Media Markt, щоб ті продавали комп'ютери лише з процесорами від Intel. У травні 2009 року Єврокомісія наклала мільярдний штраф, бо Intel зловжив своєю панівною позицією на ринку. Підприємство через демпінгові знижки та прямі виплати зашкодило виробникам і постачальникам, передовсім конкурентам з AMD, другого найбільшого виробника чипсетів.
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Картельним змовникам - мільярдні штрафи
На ліфти і ескалатори...
...між 1995 та 2004 роками п'ять виробників зафіксували ціни, поділили ринки і обмінювалися між собою конфіденційною інформацією. Німецький виробник ліфтів ThyssenKrupp Elevator, який належить до американського концерну Otis, швейцарський Schindler, фінська Kone та Mitsubishi Elevator Europe мали у 2007 році сумарно сплатити 992 мільйонів євро штрафу.
Автор: Дмитро Прокопчук