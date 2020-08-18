ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі

Глави держав та урядів країн членів ЄС не визнають результат нещодавніх президентських виборів у Білорусі. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 19 серпня, після проведення надзвичайного саміту ЄС. Саміт тривав кілька годин і проводився в форматі відеоконференції.

"Голосування не було ані вільним, ані чесним, тож результати цих виборів визнавати не можна", - сказала Меркель, цитує інформагенція Reuters. За словами Меркель, в ЄС немає "жодного сумніву" щодо того, що під час волевиявлення громадян у Білорусі були "масивні порушення".

Меркель також наголосила, що ЄС засуджує насильство проти демонстрантів. Усіх затриманих мають відпустити, наголосила вона.

Канцлерка ФРН також сказала, що намагалася особисто зв'язатися з Олександром Лукашенком, передає агентство dpa. Однак, як зазначила Меркель, це було відхилено. Тож, за її словами, Німеччина не може відгравати роль справжнього посередника, адже посередником можна бути, лише коли маєш зв'язок з усіма сторонами. Водночас представники громадянського суспільства, які мирно протестують, мають отримати чесний шанс, переконана канцлерка ФРН. У підсумку Білорусь "повинна знайти свій шлях сама", що можливо лише шляхом діалогу всередині країни, вважає канцлерка. Щодо Євросоюзу, то він виступає за налагодження національного діалогу. Натомість втручання Росії ускладнило б ситуацію, застерегла Меркель.

Так само голова Європарламенту Давид Сассолі теж застеріг від іноземного втручання у внутрішні справи Білорусі. Є "всі підстави остерігатися ескалації репресій і військової інтервенції", - заявив він на відкритті саміту. "Втручання ззовні в кризу (...) було б неприйнятним", - додав Сассолі. Врегулювання конфлікту навколо результатів президентських виборів може бути знайдено тільки в рамках "нормального демократичного процесу", наголосив політик, слова якого наводить інформагенція dpa.

Дивитись відео 01:06 Поділитись Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hCiB Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також наголосив, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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У Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства раніше виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

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