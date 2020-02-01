ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестинських територій

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок, 4 лютого, відхилив план з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який запропонував президент США Дональд Трамп.

За словами Борреля, запропонована США угода не відповідає міжнародним домовленостям. ЄС виступає за створення двох країн на основі кордонів 1967 року з рівноцінним обміном територіями.

"Ініціатива США, яка була представлена ​​28 січня, відхиляється від цих міжнародно узгоджених параметрів", - сказав Боррель, цитує агенція новин dpa. Головний дипломат ЄС додав, що для тривалого миру необхідні прямі переговори між двома сторонами. Питання остаточного статусу територій, кордонів та Єрусалиму повинні вирішуватися "шляхом прямих переговорів між двома сторонами".

ЄС стурбований через заяви Ізраїлю про анексію територій

Крім того, Боррель висловив стурбованість через заяви Ізраїлю щодо можливої анексії частини Західного берега річки Йордан та Йорданської долини. Боррель наголосив, що ЄС не визнає суверенітет Ізраїлю над територіями, окупованими з 1967 року. Якщо Ізраїль анексує ці території, це не може залишитися без відповіді, зауважив головний дипломат ЄС.

Він закликав ізраїльтян та палестинців утримуватися від "будь-яких односторонніх дій, що суперечать міжнародному праву і можуть посилити напруженість".

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинськими територіями. На презентації були лідери Ізраїлю, натомість палестинських політиків не було.

У своєму плані Трамп пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає карту, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропоновані кордони відрізняються від встановлених у 1967 році, бо "США і Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року".

Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.

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