Єрмак розраховує на проведення "нормандського" саміту в Берліні до кінця року

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" відбудеться до кінця 2020 року в Берліні. Про це він сказав у інтерв'ю журналістам німецької медіагрупи Funke, опублікованому в четвер, 4 червня.

"Я впевнений, що ще цього року в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів Німеччини, Франції, України та Росії", - заявив Єрмак.

Останній саміт лідерів "нормандської четвірки" пройшов у Парижі у грудні минулого року, у Берліні така зустріч відбулася востаннє в жовтні 2016 року.

Єрмак також зазначив, що попри все діалог між Україною та Росією триває, хоча в певних питаннях він і досить непростий. Як приклад певних успіхів цього діалогу він назвав проведення трьох обмінів утримуваними особами.

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Керівник Офісу президента нагадав, що на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі було погоджено всеосяжне припинення вогню, що так і не було виконано.

Інші представники ОРДЛО

Єрмак згадав і те, що Київ має намір скласти список своїх представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які братимуть участь як запрошені в переговорах Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в Мінську.

За його словами, йдеться про "представників неурядових організацій, релігійної сфери, журналістів, громадян України, у яких немає російського паспорта і які не брали участі у військових діях проти України". "Шестирічній монополії так званих "народних республік" під час призначення представників Донбасу потрібно покласти край", - наголосив Єрмак.

Невідома ситуація з коронавірусом

Говорячи про ситуацію з коронавірусом в Україні, керівник ОП визнав, що натепер ніхто достеменно не знає, скільки людей заразилися коронавірусом на непідконтрольних територіях, тому уряд України припинив пропуск людей на п'яти КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, щоб "захистити наших громадян".