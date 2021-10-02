Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Єнс Шпан

Єнс Шпан - німецький консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єнс Шпан".

Єнс Шпан народився і виріс у селі на кордоні з Нідерландами, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Активно займався молодіжною політикою в рамках організацій католицької церкви. Здобув освіту банківського клерка, яку пізніше доповнив заочним дипломом магістра політології. У 15 років вступив в молодіжне крило Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і швидко зробив партійну кар'єру, вперше ставши депутатом Бундестагу в 2002 році. Зліт на федеральному рівні почався в 2014 році, коли Шпан несподівано пробився до президії партії, потіснивши більш досвідченого претендента. До призначення навесні 2018 на посаду глави МОЗ він був парламентським секретарем в міністерстві фінансів, а ще раніше - членом парламентського комітету з охорони здоров'я і одним з партійних експертів у цій сфері. Ставши політиком федерального рівня, Шпан посилено працював над іміджем, був частим гостем телевізійних ток-шоу. При цьому він позиціонує себе як молодий, динамічний і консервативний політик, який не боїться гострих висловлювань. Коли Анґела Меркель оголосила про відмову переобиратисяя на новий термін як голова правлячої у ФРН партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), Єнс Шпан одним з перших оголосив про бажання змінити її на цій посаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу 02.10.2021

Україна - серед держав, яким Німеччина передала вакцини від COVID-19. До кінця 2021 року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу.
Меркель закликала вакцинуватися в загальнонаціональний тиждень щеплень

Меркель закликала вакцинуватися в загальнонаціональний тиждень щеплень 12.09.2021

На тлі четвертої хвилі коронавірусу канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала нещеплених громадян вакцинуватися протягом загальнонаціонального тижня вакцинації з 13 по 19 вересня.
Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 05.09.2021

До кінця цього року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для щеплення проти коронавірусу людей в інших країнах, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
У Німеччині кожен п'ятий підліток отримав перше щеплення від коронавірусу

У Німеччині кожен п'ятий підліток отримав перше щеплення від коронавірусу 31.07.2021

Кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 до 17 років вже отримав одне щеплення від коронавірусу. Загалом повну вакцинацію пройшли більш ніж половина мешканців країни.
Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення

Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення 28.07.2021

У Німеччині повне щеплення від коронавірусу отримали 50,2 відсотка громадян, повідомив глава міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
У МОЗ ФРН застерігають від вибуху епідемії COVID-19 восени

У МОЗ ФРН застерігають від вибуху епідемії COVID-19 восени 21.07.2021

У Німеччині останнім часом стрімко зростає кількість нових інфікувань коронавірусом, зокрема дельта-варіантом. Якщо ситуація збережеться, то восени епідемія може знову вибухнути, вважає міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
У Німеччині політики та бізнес закликають громадян активніше вакцинуватися

У Німеччині політики та бізнес закликають громадян активніше вакцинуватися 05.07.2021

У німецькому уряді вказують на необхідність доведення частки вакцинованих до 80 відсотків. На важливості вакцинації наголошують також роботодавці та бізнесмени.
Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски

Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски 14.06.2021

Число заражень коронавірусом у Німеччині зменшується, тому обов'язкове носіння масок у громадських місцях можна поступово скасовувати, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації 10.06.2021

Жителі Німеччини, яким зробили щеплення від коронавірусу, зможуть засвідчити це за допомогою мобільного застосунку.

Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення

Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення 08.06.2021

Усі маски, які розподіляє німецький уряд, є перевіреними та безпечними, заявив очільник МОЗ Єнс Шпан. За його словами, ідея надати маски безхатькам та людям з інвалідністю походила від міністерства праці.
Новий масковий скандал у ФРН: під критикою міністр охорони здоров'я

Новий масковий скандал у ФРН: під критикою міністр охорони здоров'я 06.06.2021

Минулого року німецьке міністерство охорони здоров'я закупило неякісні захисні маски, які мали намір видати безхатькам та безробітним, повідомили ЗМІ. На критику політиків наразився глава МОЗ Єнс Шпан.
Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус 31.05.2021

Міністри охорони здоров'я земель ФРН обговорять боротьбу з можливими корупційними схемами у коронавірусних тест-центрах. Шпан підкреслює, що місцеві чиновники зобов'язані контролювати роботу цих центрів.
У Німеччині перевірять на зловживання центри тестування на COVID

У Німеччині перевірять на зловживання центри тестування на COVID 29.05.2021

Німецькі журналісти виявили, що деякі центри тестування на коронавірус, які фінансує держава, роблять набагато менше тестів, ніж потім отримають відшкодувань. Прокурори перевіряють кілька тестових центрів.
Коронавірус: ФРН віднесла Великобританію до зони найвищого ризику

Коронавірус: ФРН віднесла Великобританію до зони найвищого ризику 22.05.2021

Берлін ухвалив рішення у зв'язку з швидким поширенням індійського варіанту коронавірусу у Великобританії. Ця країна - єдина у Європі, зарахована Берліном до категорії найвищого ризику.

Вакцинація від коронавірусу: У Німеччині з 7 червня скасовують пріоритетність

Вакцинація від коронавірусу: У Німеччині з 7 червня скасовують пріоритетність 17.05.2021

У Німеччині з 7 червня при вакцинації від коронавірусу скасують списки пріоритетності за віком, професією чи наявними хворобами. Таке рішення вже піддали критиці.
COVID-19: понад 30 мільйонів людей у ФРН отримали перше щеплення

COVID-19: понад 30 мільйонів людей у ФРН отримали перше щеплення 15.05.2021

Більше 30 мільйонів жителів Німеччині отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Це становить 36,5 відсотка населення ФРН.
Інші статті