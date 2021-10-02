Єнс Шпан - німецький консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єнс Шпан".

Єнс Шпан народився і виріс у селі на кордоні з Нідерландами, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Активно займався молодіжною політикою в рамках організацій католицької церкви. Здобув освіту банківського клерка, яку пізніше доповнив заочним дипломом магістра політології. У 15 років вступив в молодіжне крило Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і швидко зробив партійну кар'єру, вперше ставши депутатом Бундестагу в 2002 році. Зліт на федеральному рівні почався в 2014 році, коли Шпан несподівано пробився до президії партії, потіснивши більш досвідченого претендента. До призначення навесні 2018 на посаду глави МОЗ він був парламентським секретарем в міністерстві фінансів, а ще раніше - членом парламентського комітету з охорони здоров'я і одним з партійних експертів у цій сфері. Ставши політиком федерального рівня, Шпан посилено працював над іміджем, був частим гостем телевізійних ток-шоу. При цьому він позиціонує себе як молодий, динамічний і консервативний політик, який не боїться гострих висловлювань. Коли Анґела Меркель оголосила про відмову переобиратисяя на новий термін як голова правлячої у ФРН партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), Єнс Шпан одним з перших оголосив про бажання змінити її на цій посаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.