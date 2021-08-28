 Меркель закликала вакцинуватися в загальнонаціональний тиждень щеплень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

Меркель закликала вакцинуватися в загальнонаціональний тиждень щеплень

На тлі четвертої хвилі коронавірусу канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала нещеплених громадян вакцинуватися протягом загальнонаціонального тижня вакцинації з 13 по 19 вересня.

У Німеччині розпочинається тиждень вакцинації

Центр вакцинації в аеропорту Росток-Лааге

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала нещеплених жителів країни вакцинуватися від коронавірусу під час загальнонаціонального тижня вакцинації, що триватиме з 13 по 19 вересня. Про це вона заявила в поширеному в неділю, 12 вересня, подкасті.

На користь необхідності вакцинації Меркель вказала, що "переважна більшість" пацієнтів з коронавірусом, які перебувають на лікуванні в лікарнях або відділеннях інтенсивної терапії, - особи, які не були вакциновані. "Для того, щоб пережити осінь і зиму, а потім назавжди взяти вірус під контроль, ми повинні переконати ще більше людей пройти вакцинацію", - наголосила Меркель.

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Сьогодні існує досить надійних і ефективних вакцин, додала вона. "Лікарі загальних практик та мобільні бригади вакцинації готові допомогти вам отримати захист від хвороби", - сказала Меркель, кажучи про тиждень вакцинації. "Тому я прошу Вас: захистіть себе й інших. Зробіть щеплення. Зараз", - закликала Меркель.

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Під час загальнонаціонального тижня вакцинації щеплення пропонуватиметься усім бажаючим у створених спеціально з цією метою тимчасових пунктах вакцинації, головна увага буде прикута до тих регіонів, де спостерігається відносно низький рівень вакцинації. З цією метою федеральний уряд, уряди земель і місцеві органи влади тісно співпрацюватимуть із організаціями та асоціаціями, як оголосив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). Кампанія проходить в соціальних мережах під хештегом #hierwirdgeimpft (німецькою - "тут роблять щеплення"), а також діє однойменний вебсайт.

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