Євроінтеграція

Зеленський про Путіна, Україну в НАТО і кінець війни (25.03.2022)

Що Володимир Зеленський скаже Володимиру Путіну під час особистої зустрічі? Хто із західних лідерів виявився другом для України? Чи готовий український президент відмовитися від НАТО? І чи має час на читання художньої літератури? Про це і не тільки - в інтерв'ю Зеленського європейським суспільним мовникам.