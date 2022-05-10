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Євроінтеграція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "євроінтеграція".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Кулеба розкритикував ФРН за нерішучість

Кулеба розкритикував ФРН за "нерішучість" 01.05.2022

Є три аспекти, щодо яких Берлін міг би ухвалити історичні рішення, вважає Дмитро Кулеба. Глава МЗС України також прокоментував погрози Кремля застосувати ядерну зброю.
Голова ЄП пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС

Голова ЄП пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС 01.04.2022

Європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села, запевнила голова Європарламенту Роберта Мецола.

Зеленський про Путіна, Україну в НАТО і кінець війни (25.03.2022) 25.03.2022

Що Володимир Зеленський скаже Володимиру Путіну під час особистої зустрічі? Хто із західних лідерів виявився другом для України? Чи готовий український президент відмовитися від НАТО? І чи має час на читання художньої літератури? Про це і не тільки - в інтерв'ю Зеленського європейським суспільним мовникам.

Чи спровокував НАТО Путіна своїм розширенням? (22.03.2022) 22.03.2022

Одним з аргументів вторгнення в Україну Путін називав розширення НАТО. Мовляв, Альянс порушив обіцянку не розширюватися на схід. Та чи справді це так? Що закріплено в офіційних документах? Фактчек DW.
Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС

Литва наполягатиме на швидкому вступі України до ЄС 16.03.2022

Президент Литви Гітанас Науседа обіцяє продовжувати підтримувати Україну на шляху до Євросоюзу та боротися із скептицизмом інших країн ЄС щодо членства України в блоку.

"Знаючи історію, Путін не має шансу" - історик про війну Росії проти України (14.03.2022) 14.03.2022

Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.

Коментар: Україні потрібна європейська перспектива

Коментар: Україні потрібна європейська перспектива 10.03.2022

Багато років Європейський Союз намагався задовольнити інтеграційні прагнення України проєктами, які не містили конкретної перспективи вступу. Настав час змінити курс, вважає Євген Тейзе.
Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень? 10.03.2022

Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну 21.01.2022

Єврокомісар Олівер Варгеї відвідає Україну 26-27 січня. У Єврокомісії повідомили, що він говоритиме про підтримку Євросоюзом економічного зростання України, а також її стійкості до гібридних загроз.
Володимир Зеленський хоче чіткої перспективи від НАТО в 2022 році

Володимир Зеленський хоче чіткої перспективи від НАТО в 2022 році 21.12.2021

Президент України Зеленський очікує отримати чітку перспективу щодо вступу в НАТО же в 2022 році.

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021)

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021) 16.12.2021

На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.
Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021)

Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021) 08.12.2021

У Німеччині офіційно починає роботу новий уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом. "Північний потік-2", постачання зброї, євроінтеграція і відносини з Росією - чого чекати Україні від нової влади ФРН?

Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу

Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу 30.11.2021

Прем'єри України, Грузії та Молдови відвідали Брюссель для підготовки саміту "Східного партнерства". Денис Шмигаль закликав ЄС визнати європейську перспективу країн "Асоційованого тріо".

Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і українське питання

Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і "українське питання" 25.11.2021

Партії, які формують новий уряд Німеччини, представили коаліційну угоду. Чого чекати від Берліна у ключових для Києва питаннях, таких як європейська інтеграція України, а також відносини з Росією і анексія Криму?
Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн

Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн 14.09.2021

Німецька канцлерка зустрілася з прем'єр-міністрами Албанії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії і Косова. Усі ці країни прагнуть вступити до ЄС.
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