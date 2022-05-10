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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "євроінтеграція".
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Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Що Володимир Зеленський скаже Володимиру Путіну під час особистої зустрічі? Хто із західних лідерів виявився другом для України? Чи готовий український президент відмовитися від НАТО? І чи має час на читання художньої літератури? Про це і не тільки - в інтерв'ю Зеленського європейським суспільним мовникам.
Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.
На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.