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Вступ до ЄС: в Україні сформували переговорну делегацію

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина очолить українську делегацію на переговорах про вступ до ЄС.

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Прапори України і ЄС
Прапори України і ЄСФото: Bogdan Hoyaux/European Union | CC BY 4.0

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина очолить українську делегацію щодо вступних переговорів до Європейського Союзу. Відповідний указ №365/2024 підписав президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 червня.

До складу делегації увійдуть 34 перемовники. Це, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, міністр довкілля та захисту природних ресурсів Руслан Стрілець та заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

Відповідно до указу главі делегації дозволено вносити зміни до складу делегації України та розподіляти обов'язки між її членами.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.

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