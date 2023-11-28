Для перемоги Україні потрібна зброя і перспектива в ЄС

Як переконати європейські країни збільшити поставки зброї Києву і чому саміт ЄС не має права на помилку в рішенні щодо України, про це йшлося під час одного з найбільших українських форумів, що відбувся в Європарламенті.

Конференція "Європейська інтеграція України: шлях до стійкого миру на європейському континенті", яка відбулася у Брюсселі у вівторок, 28 листопада, стала одним з найбільших українських форумів, які пройшли в Європарламенті за останній час. У ході кількох тематичних дискусій європарламентарі, депутати Верховної Ради, колишні дипломати й експерти говорили про те, як наблизити перемогу Києва у війні, розв'язаній Росією, та про перспективи відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Серед організаторів форуму Місія України при ЄС, аналітичний центр "Німецький фонд Маршалла США", низка українських та європейських неурядових організацій.

"Втома від війни в Україні стане тріумфом диктатури"

Відкрили конференцію президентка Європарламенту Роберта Мецола та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебував у Брюсселі з візитом. Перед початком заходу Мецола та Стефанчук підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння між Європарламентом і ВР, який передбачає відкриття офісу ЄП у Києві. "Це підтвердження партнерства між нашими двома інституціями підкреслює незаперечний факт, що Україна належить до європейської сім’ї", - заявила президентка Європарламенту.

Руслан Стефанчук: "Втома від України стане тріумфом диктатури" (фото з архіву) Фото: DW

Стефанчук у своєму виступі закликав не зволікати з початком переговори про вступ України до ЄС та посилити військову допомогу для ЗСУ. "Сьогодні російську армію можуть зупинити лише Збройні сили України", - сказав голова Верховної Ради й додав, що тому зараз головним завдання є надання Україні боєприпасів та зброї.

Згадав спікер і про втому від війни в Україні, яка, за якого словами, є природною, бо війна вже триває другий рік. "Але втома - це означає смерть. Втома стане тріумфом диктатури й подальшою ескалацією, яка не обмежиться Україною", - застеріг Стефанчук. Він закликав переосмислити міжнародні інструменти взаємодії для реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського.

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"Кожна країна ЄС повинна надати Україні зброю, яку має"

Сповільнення надання військової допомоги Україні викликає занепокоєння у євродепутатів, які взяли участь у конференції. Литовський євродепутат від "Європейської народної партії" Андрюс Кубілюс вважає, що обсяги допомоги ЄС у співвідношенні до ВВП "мізерні" й сказав, що "почуває сором" через це. За словами політика, на національному рівні кожна країна-член також може робити більше.

Поки що серед лідерів - країни Балтії, чия допомога Україні становить в середньому 1,2% від їхнього ВВП. "А допомога, наприклад, Франції становить лише 0,02%. Як нам переконати Францію?!", - не приховував розпачу Кубілюс.

Його німецький колега по партії Міхаель Ґалер (Michael Gahler) пообіцяв донести до уряду ФРН "стурбованість щодо постачань зброї" Україні. "Сьогодні увечері я лечу в Берлін на конференцію з питань безпеки й буду там про це говорити. Кожна країна здатна поставити те, що має. У випадку Німеччини - це ракети "TAURUS", більше "Леопардів-2", більше протиракетних систем. Є й те, що може поставити Франція, але ще цього не зробила. Всі (євродепутати - Ред.) повинні говорити у себе вдома про це, вмовляти і тиснути", - сказав Ґалер. Він застеріг, що якщо "Україна зараз не зможе завдати поразки Росії, то це торкнеться всіх нас рано чи пізно". Тому країни ЄС повинні "діяти і надати українцям те, що їм потрібно", заявив Ґалер.

Міхаель Ґалер закликає німецький уряд надати Україні ракети TAURUS (фото з архіву) Фото: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images

"Якщо ЄС не відкриє переговори з Україною, то зробить велику помилку"

На форумі йшлося й про європейську перспективу України. Попри те, що доля рішення Європейської Ради про відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС, все ще невідома, оскільки керівництво Угорщини заявило про свій намір його блокувати, учасники конференції вважають, що воно все-таки буде ухвалено. "Це рішення стане значним рушієм для України, для її влади, політичних лідерів, громадянського суспільства та простих громадян. Якщо ж воно не буде ухвалено, то це стане величезною помилкою", - переконаний польський євродепутат від групи соціалістів Влодзімиж Цімошевич.

Свого часу, обіймаючи посаду прем’єр-міністра Польші, Цімошевич часто спілкувався з представниками української влади, багато з яких, за його словами, згодом стали учасниками великих корупційних скандалів. "Усі ці роки Україні не щастило з правлячими елітами. Сьогодні ми спостерігаємо парадокс, бо Путін підштовхнув Україну у правильному напрямку, там розгорнувся процес самоідентифікації, і більшість громадян висловлюють бажання, аби їхня країна вступила до НАТО та ЄС", - сказав політик.

Також французький євродепутат-ліберал Бернар Гутта наголосив на важливості розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. "Головна причина, чому ми повинні відкрити для неї двері, полягає в тому, що таким чином ми скажемо Путіну: "Пане диктаторе, ця країна більше не належить до російської імперії, вона вільна й може сама обирати своє майбутнє", - сказав французький євродепутат-ліберал Бернар Гутта.

Бернар Гутта: Не можна зволікати з початком переговорів про вступ України до ЄС (фото з архіву) Фото: AFP/T. Coex

У нього немає сумнівів, що "за кілька тижнів" Європейська Рада ухвалить рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Проте Гутта так само переконаний, що прийняття у найближчому майбутньому "10-11 нових членів з цими євроінституціями неможливо". "Якщо ми хочемо справді, а не на словах відкрити двері для України та інших кандидатів, ми повинні реформувати та перебудувати ЄС", - заявив французький політик.

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Волкер: у Вашингтоні бракує чіткості формулювань щодо війни в Україні

Очільниця комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, у свою чергу, закликала країни Заходу не повторювати попередніх помилок, припускаючи, що "Росію можна переконати та трансформувати за допомогою економічних зав'язків". "Це не працює. І тут не має значення, хто керує Росією - Іван Грозний, Сталін чи Путін", - наголосила Климпуш-Цинцадзе. На її думку, лише за умови поразки Росії у війні і членства України в ЄС та НАТО "можна розраховувати на тривалий мир у Європі".

Серед гостей конференції був присутні колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, який, попросивши дозволу для репліки, сказав: "Дуже приємно чути у виступах такі чіткі слова "перемога", "поразка Росії", а також чітке зобов'язання прийняти Україну до європейської родини й знайти ресурси для цього", - сказав Волкер. Він визнав, що у Вашингтоні "не мають цієї чіткості". "Тому не спиняйтеся, продовжуйте", - звернувся до присутніх американський дипломат. На що депутат Гутте коротко пообіцяв: "Ми продовжимо це робити". Зал зустрів його відповідь аплодисментами.