У Європарламенті обговорюють створення офісу в Києві

У Брюсселі та Страсбурзі поки що не підтверджують ухвалення рішення про створення офісу Європарламенту в Києві, однак це питання давно опрацьовується, повідомили джерела DW.

Європейський парламент і українська сторона активно обговорюють відкриття офісу Європарламенту в Києві, повідомили джерела DW, близькі до процесу.

За їхньою інформацією, це питання опрацьовувалося раніше і дискусії тривають, але конкретних домовленостей поки що немає.

Як зазначив один зі співрозмовників, таке питання має вирішуватися на конференції голів. Її наступне засідання відбудеться в четвер, 23 листопада, проте невідомо, чи буде рішення ухвалене саме цього дня.

Конференція голів - це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС, національними парламентами та країнами, що не входять до Європейського Союзу. До складу конференції голів входять спікер Європарламенту та голови політичних груп.

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У Європарламенті DW сказали, що "наразі" інформацію про намір відкрити офіс у Києві підтвердити не можуть.

28 листопада спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прибуде з візитом до Брюсселя і зустрінеться з головою Європарламенту Робертою Мецолою. Очікується, що вони підпишуть меморандум про міжпарламентську співпрацю.

Про рішення Європарламенту відкрити офіс в Україні для посилення підтримки Верховної Ради повідомило ввечері 21 листопада видання Euractiv з посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження. Присутність у Києві мала б забезпечити комітетам Європарламенту "регулярне інформування про поточні питання і процеси", причому не тільки в Україні, а й у країнах Східного партнерства.

Як пише видання, президент України Володимир Зеленський звернувся до Мецоли з проханням створити таке представництво під час її візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня це питання знову порушив Стефанчук.