 Євросоюз виступив проти приєднання Росії до Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

Євросоюз виступив проти приєднання Росії до Великої сімки

Дональд Трамп може роздавати запрошення на саміт країн-членів G7, однак зміна членства в групі не є його прерогативою, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Євросоюз не хоче приєднання Росії до Великої сімки

Євросоюз не хоче приєднання Росії до Великої сімки

Європейський Союз виступає проти приєднання Росії до країн-членів Великої сімки (G7). Як заявив у вівторок, 2 червня, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, Росія не буде допущена до групи, поки "не змінить курс та оточення, що дозволить G8 знову мати змістовну дискусію, але це наразі не так", цитує агенція AP.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп як нинішній голова G7, може "роздавати гостям запрошення, та ці запрошення можуть відбивати пріоритети господаря. Але зміна членства або зміна формату на постійній основі не є прерогативою голови G7''.

Боррелль додав, що члени G7 "засідають разом, оскільки поділяють цінності, інтереси та зобов'язання". Він наполягає на тому, що з урахуванням пандемії "співпраця між однодумцями має вирішальне значення у такі важкі часи''.

Трамп веде переговори з Путіним, Трюдо - проти

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Зокрема, американський президент поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

Проти приєднання Росії до G7 вже виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він нагадав, що РФ була виключена з групи після анексії Криму у 2014 році та наголосив, що "її неповага та порушення міжнародних правил та норм, що тривають, - причина, через яку вона залишається та буде залишатися за межами G7".

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.

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