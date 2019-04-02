Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео)

"Неофіт у політиці", "темна конячка", "рідкісна сенсація" - західні ЗМІ не шкодували епітетів щодо коміка Володимира Зеленського і його перемоги у першому турі президентських виборів в Україні. Своїми версіями причин перемоги шоумена охоче діляться і європейські політики. Голосування за Зеленського вони називають ляпасом чинній українські владі, зокрема з огляду на низку корупційних скандалів. Проте думки щодо можливого президентства шоумена у євродепутатів розділилися.