Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео)

Успіх Володимира Зеленського в Європі оцінюють як ляпас правлячим елітам. І у Брюсселі, і у Берліні стурбовані, що Україну може очолити людина без політичного досвіду.
"Неофіт у політиці", "темна конячка", "рідкісна сенсація" - західні ЗМІ не шкодували епітетів щодо коміка Володимира Зеленського і його перемоги у першому турі президентських виборів в Україні. Своїми версіями причин перемоги шоумена охоче діляться і європейські політики. Голосування за Зеленського вони називають ляпасом чинній українські владі, зокрема з огляду на низку корупційних скандалів. Проте думки щодо можливого президентства шоумена у євродепутатів розділилися.
В оцінці перебігу виборів президента України у ЄС одностайні і Єврокомісія, і євродепутати. Що ж стосується результатів першого туру, то тут оцінки розійшлися. (01.04.2019)
Міжнародна місія спостерігачів ENEMO оцінила виборчий процес та роботу ЦВК під час виборів президента України. Вони також закликали переможців першого туру до дебатів. (02.04.2019)