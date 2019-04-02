 Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2019

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Політика й суспільство

Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео)

Успіх Володимира Зеленського в Європі оцінюють як ляпас правлячим елітам. І у Брюсселі, і у Берліні стурбовані, що Україну може очолити людина без політичного досвіду.

Володимир Зеленський, кандидат в президенти України

Володимир Зеленський, кандидат в президенти України

"Неофіт у політиці", "темна конячка", "рідкісна сенсація" - західні ЗМІ не шкодували епітетів щодо коміка Володимира Зеленського і його перемоги у першому турі президентських виборів в Україні. Своїми версіями причин перемоги шоумена охоче діляться і європейські політики. Голосування за Зеленського вони називають ляпасом чинній українські владі, зокрема з огляду на низку корупційних скандалів. Проте думки щодо можливого президентства шоумена у євродепутатів розділилися.

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Як у ЄС сприйняли результати першого туру виборів президента в Україні

В оцінці перебігу виборів президента України у ЄС одностайні і Єврокомісія, і євродепутати. Що ж стосується результатів першого туру, то тут оцінки розійшлися. (01.04.2019)  

Міжнародні спостерігачі закликали Зеленського і Порошенка до дебатів

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO оцінила виборчий процес та роботу ЦВК під час виборів президента України. Вони також закликали переможців першого туру до дебатів. (02.04.2019)  

Міжнародні спостерігачі: Народ України заслуговує на повагу до його вибору

Міжнародні спостерігачі у попередньому звіті визнали перший тур президентських виборів в Україні таким, що відбувся без порушень. Однак їх занепокоїв генеральний прокурор Юрій Луценко. (01.04.2019)  

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Успіх Володимира Зеленського в Європі оцінюють як ляпас правлячим елітам. Утім, і у Брюсселі, і у Берліні стурбовані, що Україну може очолити людина без політичного досвіду.

Bildkombo Petro Poroshenko und Volodymyr Zelenskyi

Як у ЄС сприйняли результати першого туру виборів президента в Україні 01.04.2019

В оцінці перебігу виборів президента України у ЄС одностайні і Єврокомісія, і євродепутати. Що ж стосується результатів першого туру, то тут оцінки розійшлися.

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