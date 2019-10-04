Ельмар Брок - німецький консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ельмар Брок".

Християнський демократ Ельмар Брок був з 1980 до 2019 року членом Європейського парламенту. З 1999 до 2007, а також з 2012 до 2017 Ельмар Брок очолював комітет Європарламенту з закордонних справ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.