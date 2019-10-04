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Ельмар Брок

Ельмар Брок - німецький консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ельмар Брок".

Християнський демократ Ельмар Брок був з 1980 до 2019 року членом Європейського парламенту. З 1999 до 2007, а також з 2012 до 2017 Ельмар Брок очолював комітет Європарламенту з закордонних справ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019) 04.10.2019

Вибори на Донбасі - лише на умовах України, Зеленський справляє позитивне враження, а "формула Штайнмаєра" не є капітуляцією. Про це та багато іншого у ексклюзивному інтерв'ю спецрадника голови Єврокомісії щодо України Ельмара Брока.
Ельмар Брок: Спершу - контроль над кордоном, потім вибори на Донбасі

Ельмар Брок: Спершу - контроль над кордоном, потім вибори на Донбасі 04.10.2019

Як зараз у ЄС ставляться до Зеленського, чи є "формула Штайнмаєра" капітуляцією України та як на Заході сприймають відставку Данилюка, розповів DW спецрадник голови Єврокомісії щодо України Ельмар Брок.
Єврокомісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною

Єврокомісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною 04.09.2019

Німець Ельмар Брок став спеціальним радником голови Єврокомісії щодо відносин з Україною. Його діяльність на посаді не оплачуватиметься, заявили в Єврокомісії.
Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео)

Європа про вибори в Україні: Зеленський - прогнозована сенсація (відео) 02.04.2019

Успіх Володимира Зеленського в Європі оцінюють як ляпас правлячим елітам. І у Брюсселі, і у Берліні стурбовані, що Україну може очолити людина без політичного досвіду.

Європа про перемогу Зеленського і поразку Порошенка: cенсація, але прогнозовано (02.04.2019) 02.04.2019

Успіх Володимира Зеленського в Європі оцінюють як ляпас правлячим елітам. Утім, і у Брюсселі, і у Берліні стурбовані, що Україну може очолити людина без політичного досвіду.

Чи відвернулися європейські політики від Надії Савченко? (23.03.2018) 23.03.2018

Депутати Європарламенту, які боролися за звільнення Савченко у 2015-му, розчаровані таким розвитком подій. Брюссель очікує справедливого суду та вважає: правоохоронні органи відреагували цілком правильно.
У партії Меркель критикують Порошенка за недостатню боротьбу з корупцією

У партії Меркель критикують Порошенка за недостатню боротьбу з корупцією 19.12.2017

Члени ХДС Ельмар Брок та Норберт Реттґен критикують президента України Петра Порошенка через брак боротьби з корупцією в Україні. У Брюсселі теж демонструють невдоволення станом справ в Україні.
Ельмар Брок про Шенген: Посилення перевірок ззовні - більше свободи всередині

Ельмар Брок про Шенген: Посилення перевірок ззовні - більше свободи всередині 10.04.2017

Посилені перевірки на зовнішніх кордонах Шенгену стосуються тепер і громадян країн ЄС. Критики побоюються обмеження свободи. Європарламентар Ельмар Брок в розмові з DW це заперечує і каже: все якраз навпаки.
Безвізовий режим з ЄС можуть відібрати, якщо буде реванш корупції

Безвізовий режим з ЄС можуть відібрати, якщо буде реванш корупції 06.04.2017

У день голосування за надання безвізового режиму для України євродепутати розповіли DW, як вони оцінюють реформи в Україні, які Києву необхідно було здійснити для отримання "безвізу", і що буде, якщо реформи загальмують.
Ельмар Брок: Війна в Сирії завершена

Ельмар Брок: Війна в Сирії завершена 24.01.2017

Перед завершенням роботи на посаді голови комітету Європарламенту з закордонних справ Ельмар Брок розповів DW про очікування від президентства Трампа в США, Brexit та перемовин щодо врегулювання конфлікту в Сирії.
Євродепутат: Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ - це віддати Україну

Євродепутат: Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ - це віддати Україну 24.01.2017

Голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу.
Ельмар Брок: Ціна зняття санкцій - мир на Донбасі (відео)

Ельмар Брок: Ціна зняття санкцій - мир на Донбасі (відео) 24.01.2017

Ціна зняття санкцій - виконання мінських угод, а не скорочення ядерних озброєнь Росії. Про це у програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю" заявив голова комітету із зовнішніх справ Європарламенту Ельмар Брок.

Ельмар Брок проти угод з Росією за рахунок України (24.01.2017) 24.01.2017

Ціна зняття санкцій з Росії - повне виконання мінських угод, а не скорочення ядерних озброєнь. Про це у програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю" заявив голова комітету із зовнішніх справ Європарламенту Ельмар Брок.
Ельмар Брок: Після 18-ї години на Донбасі починається війна

Ельмар Брок: Після 18-ї години на Донбасі починається війна 21.12.2016

Голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок приїхав до Києва. У розмові з DW він поділився своїм баченням причин загострення ситуації на Донбасі та оцінив стан українських реформ.
Питання нових санкцій проти Москви розкололо політикум ФРН

Питання нових санкцій проти Москви розкололо політикум ФРН 09.10.2016

Німецькі політики вступили у жвавий обмін думками щодо нових санкцій проти Росії, цього разу - через Сирію. Позиції істеблішменту тяжіють до протилежних точок зору.
Штайнмаєр очікує доказового прояснення ситуації довкола Криму

Штайнмаєр очікує доказового прояснення ситуації довкола Криму 14.08.2016

Штайнмаєр закликав Москву та Київ утриматися від кроків, які призведуть до ескалації ситуації довкола Криму. Питання прояснення останній подій на півострові він обговорить з головою російського МЗС Лавровим.
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