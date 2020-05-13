Європарламент голосуватиме щодо виділення Україні коштів за прискореною процедурою

Європарламент у середу, 13 травня, 602 голосами ухвалив рішення про проведення голосування за пропозицією Єврокомісії надати Україні 1,2 мільярда на боротьбу з економічними наслідками пандемії COVID-19 за прискореною процедурою.

Дане питання винесли на розгляд у п'ятницю, 15 травня. Результати голосування стануть відомими пізно увечері того ж дня, оскільки більшість депутатів голосуватимуть дистанційно через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19. У разі позитивного результату рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.

Читайте також: Як Рада ЄС бачить майбутнє "Східного партнерства"

Нагадаємо, що Україна є однією з десяти партнерських і сусідніх країн Євросоюзу, яким загалом має бути виділено до трьох мільярдів євро допомоги. Причому Києву має бути виділена найбільша сума коштів. Албанія у разі ухвалення рішення отримає 180 мільйонів євро, Боснія і Герцеговина - 250 мільйонів євро, Грузія - 150 мільйонів євро, Йорданія - 200 мільйонів євро, Косово - 100 мільйонів євро, Молдова - 100 мільйонів євро, Чорногорія - 60 мільйонів євро, Північна Македонія - 160 мільйонів євро, Туніс - 600 мільйонів євро.

5 травня цю пропозицію Єврокомісії, ухвалену 22 квітня, підтримали посли країн-членів Європейського Союзу, таким чином давши "зелене світло" для подальшої процедури - голосування в Європарламенті з подальшим остаточним ухваленням рішення в рамках Ради ЄС.

Зазначені кошти будуть надані протягом 12 місяців у формі позик на "дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити їхні нагальні, термінові потреби у фінансуванні". Кошти будуть доступні протягом дванадцяти місяців і виплачуватимуться двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.

Пояснюючи деталі виділення грошей, представник України при ЄС посол Микола Точицький повідомив, що "надзвичайну" макроекономічну допомогу Україні в розмірі 1,2 мільярда євро буде виділено двома траншами: перші 600 мільйонів євро виділять беззастережно одразу після схвалення рішення Європарламентом і Радою ЄС, тоді як другі 600 мільйонів євро будуть виділені під конкретні умови.