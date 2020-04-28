Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України

Рада директорів Світового банку затвердила збільшення фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки України" на 150 мільйонів доларів США. Відповідне рішення рада директорів ухвалила в ніч на п'ятницю, 1 травня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У банку зазначають, що необхідність додаткового фінансування пов'язана з наслідками пандемії COVID-19 у світі, які є відчутними і в Україні.

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Підвищення адресності фінансової допомоги

"Тисячі українських сімей уже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін", - зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України Алекс Кремер. За його словами, важливо не лише допомогти малозабезпеченим українцям якомога швидше отримати соціальні виплати, але й підвищити адресність їх надання.

Також виділені кошти допоможуть збільшити розмір та прискорити надання допомоги малозабезпеченим родинам та житлових субсидій. Одноразові виплати надаватимуться і людям похилого віку та одержувачам соціальної допомоги через інвалідність.

50 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Також Кремер зазначив, що додаткове фінансування спрямоване на надання грантів на відкриття малого бізнесу. Для цього використовуватиметься досвід проєкту "Рука допомоги", розробленого спільно Світовим банком і міністерством соціальної політики України.

Окрім цього, в рамках додаткового фінансування 50 мільйонів доларів будуть виділені на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19.

Цього тижня рада директорів Світового банку вже затвердила для України додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей" розміром у 135 мільйонів американських доларів. З цієї суми 35 мільйонів доларів також будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом.