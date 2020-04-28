 Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Новини

Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України

Через пандемію COVID-19 у Світовому банку затвердили додаткове фінансування проєкту модернізації системи соціальної підтримки малозабезпечених в Україні.

Центральний офіс Світового банку у Вашингтоні

Центральний офіс Світового банку у Вашингтоні

Рада директорів Світового банку затвердила збільшення фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки України" на 150 мільйонів доларів США. Відповідне рішення рада директорів ухвалила в ніч на п'ятницю, 1 травня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У банку зазначають, що необхідність додаткового фінансування пов'язана з наслідками пандемії COVID-19 у світі, які є відчутними і в Україні.

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Підвищення адресності фінансової допомоги

"Тисячі українських сімей уже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін", - зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України Алекс Кремер. За його словами, важливо не лише допомогти малозабезпеченим українцям якомога швидше отримати соціальні виплати, але й підвищити адресність їх надання.

Також виділені кошти допоможуть збільшити розмір та прискорити надання допомоги малозабезпеченим родинам та житлових субсидій. Одноразові виплати надаватимуться і людям похилого віку та одержувачам соціальної допомоги через інвалідність.

50 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Також Кремер зазначив, що додаткове фінансування спрямоване на надання грантів на відкриття малого бізнесу. Для цього використовуватиметься досвід проєкту "Рука допомоги", розробленого спільно Світовим банком і міністерством соціальної політики України.

Окрім цього, в рамках додаткового фінансування 50 мільйонів доларів будуть виділені на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19.

Цього тижня рада директорів Світового банку вже затвердила для України додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей" розміром у 135 мільйонів американських доларів. З цієї суми 35 мільйонів доларів також будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

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