 Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну

Про результати президентських виборів в Україні DW говорила із депутатом Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаелем Ґалером.

Міхаель Ґалер

Міхаель Ґалер

DW: Пане Ґалер, як Ви трактуєте результати президентських виборів в Україні?

Міхаель Ґалер (Michael Gahler): На мою думку, виборці таким чином чітко заявили, що прагнуть, аби процес реформ продовжувався набагато енергійніше, що вони не бачили з боку президента Петра Порошенка такої боротьби з корупцією, на яку вони сподівалися після Майдану. Дещо хоча й було розпочато, але, слід визнати, багато речей залишились невиконаними. Особливо це стосується засудження тих представників попереднього уряду, які були відповідальними за події на Майдані. Це стосується й ділків та олігархів, які й надалі продовжували збагачуватися. У людей не було відчуття, що проти цих осіб щось послідовно робиться. Отже, потужне бажання щодо змін у питанні реформ, але безперечно й бажання зберегти, обраний раніше зовнішньополітичний курс. Адже кандидати, які вийшли в другий тур, висловлювалися за подальшу європейську орієнтацію України. Але це і не є несподіванкою з огляду на російську агресію.

Натомість Росія вже сигналізує готовність налагоджувати контакти з новим президентом України. Але на яких умовах?

Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну. Але для Росії тут ідеться швидше про внутрішньополітичне питання. Що ж стосується зовнішньої політики, то тут важливо зберігати діалог. У нас уже є мінський процес. І це абсолютно природньо, що Зеленський прагне продовжити діалог та переслідує ті самі цілі, а саме - завершення окупації як на Донбасі, так і в Криму. Але в Москві, звичайно, хочуть спочатку придивитись до нього, які саме інші акценти він розставить. Думаю, що при цьому його кінцева мета залишиться незмінною. Але разом із західними партнерами слід продовжити діалог з Москвою, оскільки проблеми й надалі залишаються спричиненими Москвою. І тому для того, аби Москва змінила свою політику, потрібно вести з нею говорити. 

DW.COM

Володимир Зеленський подякував чинному президенту Петру Порошенку за визнання своєї поразки та розповів журналістам про деякі зі своїх майбутніх кроків на посаді. (21.04.2019)

Зеленському було легко перемогти Порошенка на виборах. Українці прагнуть перезавантаження. Новий початок хоча й несе з собою ризики, але все ж таки вибори є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн. (22.04.2019)

Чи існують якісь ризики для курсу України на євроінтеграцію?

Поки що ми замало знаємо, що конкретно він має на увазі. Але якщо Зеленський думатиме про те, кого звільнити, а кого залишити на посаді, то я б йому радив, наприклад, міністра закордонних справ Павла Клімкіна залишити. Адже він має великий досвід і добре знає, про що йдеться. Я чув, що він хоче звільнити генерального прокурора. Скажу так: це мене не дивує. Але вже набутим досвідом у зовнішній політиці Зеленський мав би скористатися.    

Як гадаєте, скільки триватиме так званий "медовий місяць" для нового президента, коли йому пробачатимуть помилки?

Це триватиме недовго, оскільки проблеми залишаються ті самі. Але з огляду на попередні парламентські вибори я б радив все ж таки запровадити п'ятивідсотковий бар'єр та пропорційну виборчу систему. Інакше є небезпека, що через велику ейфорію рух, який він зараз намагається зліпити з нічого, отримає занадто велику вагу. Це в кінцевому підсумку не піде йому на користь, оскільки розчарування буде ще швидшим. Адже швидко реалізувати свої обіцянки він не зможе, а це призведе до протверезіння. Я би радив запровадити таку систему виборів до Верховної Ради, яка б краще віддзеркалювала розмаїтість країни. А досягти цього можна лише завдяки пропорційній системі. І якщо вже говорити про деталі, то було б непогано, якби списки кандидатів були відкритими. Тоді виборці могли б свідоміше робити свій вибір. Після Майдану чимало молодих людей приєднались до тієї чи іншої політичної партії, але далеко не всі з них піднялись по кар'єрній драбині так, як вони б того хотіли. Тому важливо, щоб новий президент робив ставку на ширше коло політиків, які, можливо, вже мають досвід, а не лише на свій рух, який він зараз спонтанно розбудовуватиме, а старі структури у виборчих округах сподіватимуться при цьому на те, що зможуть продовжувати діяти по-старому.

Дивитись відео 01:29

Українці про Зеленського: нехай клоун, але життя зміниться у нас (22.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Українці про Зеленського: нехай клоун, але життя зміниться у нас (22.04.2019)  

Також за темою

Polen Portugal Europaabgeordnete Ana Gomes

Євродепутатка Гомеш: Президентом обрали Зеленського, а не Коломойського 22.04.2019

Як оцінюють вибори президента України у Європарламенті? Про це DW розпитала депутатку від фракції Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті Ану Гомеш.

Bundestag Johann Wadephul (CDU)

Німецький депутат: Ми не знаємо, чи є Зеленський проєвропейським кандидатом 12.04.2019

Заступник голови фракції християнських демократів у Бундестазі Йоганн Вадефуль у розмові з DW зазначив, що західні партнери поки не розуміють, чого чекати в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах в Україні.

Bildkombo Petro Poroshenko und Volodymyr Zelenskyi

Як у ЄС сприйняли результати першого туру виборів президента в Україні 01.04.2019

В оцінці перебігу виборів президента України у ЄС одностайні і Єврокомісія, і євродепутати. Що ж стосується результатів першого туру, то тут оцінки розійшлися.

Реклама

Докладно

Міхаель Ґалер

Інтерв'ю DW

Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну  

Уряд та Нафтогаз погодили новий механізм визначення ціни на газ для населення

Уряд та "Нафтогаз" погодили зниження ціни газу для населення

Уряд та "Нафтогаз" узгодили новий механізм визначення ціни на газ для населення, який дозволить знизити її в травні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  