Як Україна евакуюватиме громадян після закриття кордонів

У ніч з 16 на 17 березня Україна закриє регулярне авіасполучення, а також пункти пропуску через кордон залізничного та автобусного сполучення у зв'язку із пандемією коронавірусу. Українці, які застрягли за кордоном і не мали змогу вчасно повернутися додому, повинні цілком покластися на допомогу українських консульств.

Як заявив під час брифінгу у Києві в понеділок, 16 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на сьогодні українські дипустанови за кордоном зареєстрували 1791 громадянина, який звернувся за допомогою у зв'язку з тим, що не встигає залишити країну перебування до вказаної дати. МЗС спільно з міністерством інфраструктури формуватимуть групи і організовуватимуть евакуацію українських громадян з-за кордону. "Я закликаю українців, які опинилися у цій непростій ситуації, зберігати спокій, ми всім допоможемо", - запевнив міністр.

Дзвоніть консулу і чекайте

Серед найпоширеніших причин, через які українські громадяни не можуть вчасно повернутися додому, це те, що вони мають квитки з датою відльоту після 17 березня або ж транзитні квитки на авіа- та наземний транспорт через території країн, які закрили свої кордони для в'їзду іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу. Тож що варто робити українцям, котрі, виїхавши за кордон, потрапили у лещата жорстких карантинних заходів?

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Передусім вони повинні у телефонному режимі чи за електронною адресою звернутися до українського консульства у країні перебування і надати усю необхідну про себе інформацію. Вона стане основою для формування списків на евакуацію. Поінформувати про місце свого перебування можна і через онлайн-систему МЗС України "ДРУГ" або за телефонами гарячої лінії відомства. Після цього треба чекати, коли до вас звернуться працівники дипустанов і повідомлять про шляхи евакуації.

Різні моделі евакуації

"Ми спільно з мінінфраструкти та Державою прикордонною службою складаємо картину, де і скільки наших громадян перебуває, та аналізуємо, яким чином допомогти їм добратися в Україну", - пояснив Кулеба. Він розповів, що для цього опрацьовуватимуться "всі можливі моделі". Серед них - переміщення в одну точку українських громадян, які опинилися в різних країнах, і формування спільної групи для евакуації. Окрім цього, українські дипломати ведуть переговори зі своїми колегами в урядах іноземних країн про те, щоб надати громадянам України дозвіл на транзитний проїзд у зв'язку з евакуацією.

Кулеба окремо закликав українців не купувати авіаквитків на повернення в Україну після 17 березня, навіть якщо система бронювання пропонує таку опцію. "Це може бути просто збій системи. Тому дочекайтеся офіційного повідомлення МЗС про те, якою буде модель вивезення українських громадян з країни, у якій ви застрягли", - наголосив міністр.

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Потенційні проблеми з візами

Ще однією серйозною проблемою, з якою можуть зіштовхнутися українці, які не змогли вчасно виїхати з-за кордону, - закінчення терміну дії віз. Щодо перебування у європейських країнах Шенгенської зони, то тут, як сказав у коментарі DW, посол України в Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький "є громадяни, які перебувають на підставі отриманих віз різних типів, а є ті, які скористалися безвізовим режимом". За його словами, незалежно від того, чи перебуває громадянин в Шенгенській зоні за візою чи без, у разі ризику перевищення дозвольного терміну необхідно негайно звернутися до компетентних органів держави перебування. При цьому важливо отримати та зберігати підтвердження такого звернення, а копії документів та інформацію про місце перебування варто надіслати до українського посольства або консульства.

"Можу запевнити усіх у тому, що питання порушення термінів перебування буде обговорюватися як на національному рівні, так і на рівні Європейської Комісії", - наголосив Точицький. Цьому сприятиме зібрана та узагальнена інформація про українських громадян, які перебувають на території усіх держав-учасниць Шенгенської зони і в яких виникли проблеми у зв'язку з перевищенням дозвільних термінів перебування. "Важливо володіти цілісною картиною, що сприятиме предметнішим переговорам з ЄС та органами міграційної влади держав-членів Євросоюзу", - наголосив дипломат.

Міністр Кулеба також запевнив, що прострочені дозволи на перебування українців в іноземних країнах - "це предмет переговорів". Він наголосив, що дипломати подбають про те, щоб ця проблема "не лягла тягарем на плечі українських громадян".