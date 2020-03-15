 Перший в Україні пацієнт, інфікований коронавірусом, одужав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Перший в Україні пацієнт, інфікований коронавірусом, одужав

За дві доби у "пацієнта №1" знову візмуть зразки, і якщо вони будуть негативними, його випишуть з лікарні

Перший хворий на коронавірус житель Чернівців одужав, його можуть виписати через два дні

Перший хворий на коронавірус житель Чернівців одужав, його можуть виписати через два дні

Тест на новий коронавірус у пацієнта, в якого зафіксували перший в Україні випадок зараження, у понеділок, 16 березня, дав негативний результат. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Наталія Гусак.

"Сьогодні ми отримали негативний результат, перший, від нашого пацієнта номер один, у якого попередні результати були позитивними. Тобто, ми можемо говорити, що через дві доби у цього пацієнта так само візьмуть зразки, і якщо вони знову будуть негативними, ми зможемо говорити про одужання та виписку пацієнта", - повідомила Гусак.

Вона зазначила, що частину людей, які контактували з двома пацієнтами із виявленими випадками захворювання коронавірусом, госпіталізовано, а частина перебуває у самоізоляції. У всіх них взято зразки для діагностування інфікування коронавірусом, запевнила Гусак, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Чиновниця наголосила, що вік пацієнтів із підозрами на коронавірус і пацієнтів із підтвердженими випадками, не називатимуть. Гусак повідомила, що в обласній клінічній лікарні Чернівецької області є 19 апаратів штучної вентиляції легень, два з них очікують із ремонту.

Також у понеділок ОДА відправила запит до Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони про надання додаткових апаратів штучної вентиляції легень високого класу.

Всього у Чернівецькій області з підозрами на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізовано 30 осіб, повідомила Гусак. При цьому семеро з цих пацієнтів мали негативний результат аналізу на коронавірус, а п'ятеро вже навіть виписані з лікарні.

Два нових випадки захворювання на СOVID-19

Як повідомлялося, в Україні, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), підтверджено ще два випадки захворювання гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

"Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії центру отримано п'ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1) області", - повідомив центр на своїй сторінці у соцмережі Facebook 16 березня.

Два нових випадки зафіксовані у Чернівецькій області. Раніше повідомлялося про двох заражених коронавірусом у Чернівецькій області та одну особу - у Житомирській. Одна особа при цьому стала жертвою СOVID-19 в Україні.

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У Львівській інфекційній лікарні зараз перебувають вісім пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько зазначив, що результати їхніх аналізів будуть відомі приблизно через два дні.

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