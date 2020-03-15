Перший в Україні пацієнт, інфікований коронавірусом, одужав

Тест на новий коронавірус у пацієнта, в якого зафіксували перший в Україні випадок зараження, у понеділок, 16 березня, дав негативний результат. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Наталія Гусак.

"Сьогодні ми отримали негативний результат, перший, від нашого пацієнта номер один, у якого попередні результати були позитивними. Тобто, ми можемо говорити, що через дві доби у цього пацієнта так само візьмуть зразки, і якщо вони знову будуть негативними, ми зможемо говорити про одужання та виписку пацієнта", - повідомила Гусак.

Вона зазначила, що частину людей, які контактували з двома пацієнтами із виявленими випадками захворювання коронавірусом, госпіталізовано, а частина перебуває у самоізоляції. У всіх них взято зразки для діагностування інфікування коронавірусом, запевнила Гусак, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Чиновниця наголосила, що вік пацієнтів із підозрами на коронавірус і пацієнтів із підтвердженими випадками, не називатимуть. Гусак повідомила, що в обласній клінічній лікарні Чернівецької області є 19 апаратів штучної вентиляції легень, два з них очікують із ремонту.

Також у понеділок ОДА відправила запит до Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони про надання додаткових апаратів штучної вентиляції легень високого класу.

Всього у Чернівецькій області з підозрами на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізовано 30 осіб, повідомила Гусак. При цьому семеро з цих пацієнтів мали негативний результат аналізу на коронавірус, а п'ятеро вже навіть виписані з лікарні.

Два нових випадки захворювання на СOVID-19

Як повідомлялося, в Україні, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), підтверджено ще два випадки захворювання гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

"Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії центру отримано п'ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1) області", - повідомив центр на своїй сторінці у соцмережі Facebook 16 березня.

Два нових випадки зафіксовані у Чернівецькій області. Раніше повідомлялося про двох заражених коронавірусом у Чернівецькій області та одну особу - у Житомирській. Одна особа при цьому стала жертвою СOVID-19 в Україні.

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У Львівській інфекційній лікарні зараз перебувають вісім пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько зазначив, що результати їхніх аналізів будуть відомі приблизно через два дні.