Коронавірус: У Києві з 17 березня запроваджуються обмеження

Київська міська влада посилює обмежувальні заходи задля убезпечення мешканців і упередження ситуації з можливим поширенням коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, в Києві та Україні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кличко зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, а також проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Через коронавірус не працюватимуть ресторани

Кличко наголосив, що обмежується і робота закладів громадського харчування. Так, не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Однак вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі, сказав Кличко. Не працюватимуть магазини і торговельні центри за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час!" - наголосив мер Києва Кличко.

11 березня через коронавірус у столиці вже було оголошено карантин у школах та дитячих садках та було обмежено проведення масових та розважальних заходів.

Про закриття з 16 березня усіх закладів торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, раніше повідомили у Одесі та Львові.