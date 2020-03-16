 Коронавірус: У Києві з 17 березня запроваджуються обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Коронавірус: У Києві з 17 березня запроваджуються обмеження

Ідеться про обмеження масових заходів та роботи закладів громадського харчування. Не працюватимуть магазини за винятком продуктових, попередив мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Київська міська влада посилює обмежувальні заходи задля убезпечення мешканців і упередження ситуації з можливим поширенням коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, в Києві та Україні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кличко зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, а також  проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Через коронавірус не працюватимуть ресторани

Кличко наголосив, що обмежується і робота закладів громадського харчування. Так, не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Однак вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі, сказав Кличко. Не працюватимуть магазини і торговельні центри за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час!" - наголосив мер Києва Кличко.

11 березня через коронавірус у столиці вже було оголошено карантин у школах та дитячих садках та було обмежено проведення масових та розважальних заходів.

Про закриття з 16 березня усіх закладів торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, раніше повідомили у Одесі та Львові.

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