 Як переселенці з Донбасу збираються голосувати в Києві | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Як переселенці з Донбасу збираються голосувати в Києві

До 25 березня українці все ще можуть змінити адресу голосування, щоб взяти участь у виборах не за місцем реєстрації. Кореспондент DW зробив це разом із переселенцями з Донбасу в Києві.

Українці можуть змінити адресу голосування до 25 березня

Українці можуть змінити адресу голосування до 25 березня

За тиждень до голосування на виборах президента українці почали більш активно перевіряти себе у державному реєстрі виборців. Внести до нього зміни, зокрема й змінити виборчу дільницю можна до 25 березня. Як свідчить статистика держреєстру, за 18-22 березня адресу голосування змінили понад 109 тисяч громадян - більше ніж за попередні два з половиною місяці.

Третина всіх перереєстрацій припадає на Донбас - виборчу дільницю змінили понад 73 тисячі мешканців Донецької та Луганської областей. 14 тисяч з них - переважно переселенці останніх років - збираються 31 березня голосувати в Києві.

Позитивна дискримінація

Зранку 22 березня Єлизавета Бєлявцева, співробітниця благодійного фонду "Всеукраїнська мережа ЛЖВ",  чекає на кореспондента DW біля будівлі Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) Печерського району столиці. "Сам ЦНАП відкривається о 9-й, але відділ реєстру виборців працює вже з 8-ї ранку",- пояснює вона нюанси міської бюрократії.

Бєлявцева народилась у Донецьку. В 2014 році вона навчалась за кордоном, та, повернувшись до України, вирішила залишитись в Києві. До Донецька приїздить зрідка, навідує там родичів.

У Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) Печерського району Києва велелюдно

У Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) Печерського району Києва велелюдно

Попри ранній візит, у коридорі відділу реєстру виборців вже вишикувалась черга зо два десятки людей, яка збільшується на очах - помітно, що відвідувачі прагнуть розібратись із місцем голосування перед роботою.

Для голосування не за місцем реєстрації громадянам необхідно подати до реєстру довідку з роботи в іншому місті, договір оренди житла чи навіть просто квиток на поїзд на дату голосування. Для переселенців з Криму та непідконтрольних районів Донбасу Центральна виборча комісія (ЦВК) спростила процедуру до максимуму - їм достатньо лише пред'явити паспорт .

"Така собі позитивна дискримінація. Має ж вона хоч у чомусь бути на нашу користь", - жартує Єлизавета, коли за півгодини у черзі успішно подає заяву до реєстру.

Непрохідні зміни

Втім, переселенці і досі обмежені у своїх виборчих правах в Україні - прив'язка до місця реєстрації позбавляє їх права обирати половину парламенту за мажоритарною системою, а також голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Законопроект, який має "відв'язати" поняття "виборча адреса" від адреси реєстрації постійного місця проживання, зареєстрували у парламенті ще в березні 2017 року, але лише цього січня його схвалив профільний комітет Верховної Ради з питань правової політики. Подібні зміни передбачає і масштабний проект нового Виборчого кодексу, але він досі не може здобути необхідної підтримки депутатів.

Громадські організації, що опікуються правами внутрішньо переміщених осіб, констатують, що українські політики, в тому числі й кандидати на пост глави держави, не надто переймаються правами переселенців. "Насправді тільки в кількох кандидатів є згадки про внутрішньо переміщених осіб. Це, очевидно, ті кандидати, які розглядають їх, в першу чергу, як свій електорат. Однак є інша негативна тенденція: восьмеро з 44 кандидатів (за даними ЦВК, станом на 23 березня балотуються 39 кандидатів - Ред.) забули взагалі про Донбас в своїх програмах", - зазначав місяць тому на круглому столі в Києві представник Комітету виборців України Денис Рибачок.

"Від майбутнього президента я очікую, перш за все, серйозного підходу до питань допомоги тим, хто живе на непідконтрольній території. Нова влада має полегшувати життя цих людей, а не ускладнювати його новими заборонами", - зауважує Єлизавета Бєлявцева.

"Як швець без чобіт"

З Наталею Новіковою, менеджеркою громадської організації "Група впливу", яка займається саме виборчими правами переселенців, DW зустрічається біля Подільскої райадміністрації в Києві в обідню пору. В паспорті Наталі - реєстрація Краснодона Луганської області, зараз непідконтрольного українській владі, тож і вона збирається подати заяву до реєстру виборців, щоб проголосувати в Києві.

Наталя Новікова займається виборчими правами переселенців

Наталя Новікова займається виборчими правами переселенців

"Я як швець без чобіт - три місяці пояснювала переселенцям, чому важливо перереєструватися на виборах, і от сама роблю все в передостанній день", - жартує жінка, оглядаючи чергу з кількох десятків людей, що тягнеться двором райадміністрації.

У черзі Новікова проводить понад три години. За цей час вона телефоном координує тренінги для виборчих комісій, які "Група впливу" проводить у Донецькій та Луганській областях, консультує інших людей у черзі: з заявами до реєстру на Подолі звертаються як переселенці з Донбасу і Криму, так і трудові мігранти, що перебралися до столиці з регіонів.

"Звісно, ентузіазм громадян, які так наполегливо хочуть проголосувати, не може не тішити. Але ж є людський фактор, і співробітники реєстру явно не витримують такого потоку, - розмірковує співрозмовниця DW. - Можна було б організувати подання таких звернень в електронній формі".

Заяву Наталя подає вже по завершенні офіційного робочого дня - після 16-ї години. Та за офіційною відповіддю - талоном, який дозволить проголосувати на київській виборчій дільниці, - працівники реєстру просять приходити вже після 25 березня.

"Я ще не визначилась, за кого голосуватиму, скоріше піду методом виключення найбільш неприємних кандидатів. У другому турі буде простіше", - говорить Наталія на прощання.

У разі призначення другого туру президентських виборів переселенцям та іншим "мобільним" громадянам доведеться ще раз пройти процедуру зміни виборчої адреси у більш стислий термін - до 16 квітня.

Дивитись відео 02:08

Як проголосувати не за місцем реєстрації (21.03.2019)

 

DW.COM

Виборча кампанія в Одесі: чому так мляво?

До президентських виборів залишається тиждень, але на вулицях Одеси це відчутно слабко. Одещина, за статисткою, традиційно серед найпасивніших регіонів, коли йдеться про вибори президента. DW з'ясовувала, чому. (22.03.2019)  

Глава КВУ: Менше чотирьох відсотків переселенців зареєструвались для участі у виборах

Донині менше чотирьох відсотків вимушених переселенців із Криму та Донбасу змінили місце голосування, аби взяти участь у виборах. Чим це пояснюється, в інтерв'ю DW розповів глава Комітету виборців України Олексій Кошель. (15.03.2019)  

Питання на півтора мільйона: чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори

Менше половини переселенців з Криму та Донбасу збираються брати участь у майбутніх президентських та парламентських виборах. Більшість з них не розуміють передбаченої для них ускладненої процедури голосування. (02.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як у агітаційних наметах за кандидатів (не)агітують (22.03.2019)  

Як проголосувати не за місцем реєстрації (21.03.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahlkampagne an der Grenze zur Krim

Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні 20.03.2019

Чимала частина кримчан за п'ять років після анексії зберегла українські паспорти. Їх власники мають право проголосувати на майбутніх виборах, але не поспішають ним скористатись. DW спробувала з'ясувати, чому.

Ukraine Kiew Kvartal 95 (2016-2017)

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський 19.03.2019

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Ukraine Kommunalwahlen

На виборах президента України буде 39 кандидатів - ЦВК 08.03.2019

На виборах президента Україна остаточно затверджено 39 кандидатів. П'ятеро, з раніше зареєстрованих 44-х, зняли свої кандидатури.

Реклама

Докладно

Тереза Мей під час саміту ЄС у Брюсселі

Передишка для Терези Мей

ЄС готується до жорсткого Brexit, вважає Барбара Везель.  

Gehaltsabrechnung (picture-alliance)

У ФРН зафіксоване рекордне з 2011 року зростання зарплат

У Німеччині встановлене найбільше зростання зарплат з 2011 року. Минулого року вони зросли на 3,1 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  