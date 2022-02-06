Які союзники є у Москви?

Білорусь

Олександр Лукашенко і Володимир Путін, грудень 2021 року

Білорусь з моменту розвалу Радянського Союзу є найближчим союзником Росії. Після президентських виборів 2020 року, які не були визнані більшістю країн світу як вільні і демократичні, самопроголошений білоруський очільник Олександр Лукашенко ще тісніше співпрацює з Росією. Чимало білорусів, побоюючись репресій, втекли, зокрема, до України. Білорусь - член Євразійського економічного союзу і сильно залежить від Росії економічно. Країна входить до військового союзу ОДКБ, стрижнем якого є Росія. Нинішнє вторгнення російської армії до України розпочалося, зокрема, і з території Білорусі. Військові з'єднання Росії перебували у Білорусі протягом останніх тижнів під виглядом навчань.

Лукашенко заперечує, що у нападі на Україну беруть участь білоруські війська.

Казахстан

Казахстан, як і Білорусь, входить до військового об'єднання ОДКБ. Російський президент Володимир Путін називає Казахстан "одним з найближчих стратегічних союзників і партнерів Росії". Останнім проявом цих тісних зв'язків було введення до Казахстану сил країн ОДКБ, передовсім підрозділів російської армії, у розпал масових заворушень в Алмати. Таким чином Москва та її союзники підтримали владу президента Касим-Жомарта Токаєва.

Путін на зустрічі з Касим-Жомартом Токаєвим

Водночас у питанні визнання "ДНР" і "ЛНР", які були визнані Росією як "незалежні держави", Астана не поспішає і намагається зберігати нейтралітет. "Мушу запевнити, що питання про визнання Казахстаном Луганської та Донецької "народних республік" не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН", - заявив у вівторок, 22 лютого щодо визнання самопроголошених "республік" глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді, якого цитує "Інтерфакс".

Казахстан не засудив вторгнення російських сил в Україну. Водночас, Астана виключила відправлення до України сил ОДКБ. "У цьому сенсі наша позиція є однозначною. Відповідно до статуту ООН та інших документів, Казахстан за межі країн ОДКБ може направляти наших миротворців лише відповідно до мандату ООН. (...) Війська країн ОДКБ можуть застосовуватися лише на території країн-учасниць. Зона конфлікту не входить до території країн-учасниць. Тому ми не маємо відповідно до цих договорів, відповідно до ратифікованих угод, направляти миротворців у рамках ОДКБ до зони конфлікту", - наводить слова спікера Сенату парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва інформагенція "Інтерфакс".

Казахстан значною мірою залежить від Росії в економічній сфері. Саме через російську територію країна експортує нафту і газ. Росія - ключовий торговельний партнер Казахстану. Астана, зокрема, за 2019 рік імпортувала з Росії товарів на 14 мільярдів доларів.

Китай

Ще станом на початок лютого керівники Росії та Китаю на зустрічі у Пекіні продемонстрували єдність у своїй критиці Заходу. Відтоді з Китаю надходять суперечливі сигнали. На позачерговому засіданні Ради безпеки ООН Китай не став однозначно ставати на захист російської позиції і закликав всі сторони до "стриманості".

Тим не менше, Пекін відмовляється називати російський напад вторгненням, виправдовуючи дії Росії і критикуючи Захід за постачання Україні зброї. "Зброя ніколи не може розв'язати всі проблеми. Отже, я не думаю, що зараз час для когось підливати олії у вогонь. Натомість треба дати шанс миру", - заявила речниця МЗС Китаю. Представниця зовнішньополітичного відомства вказала на попередні воєнні операції США за кордоном. "Вони називають дії Росії вторгненням, але я запитую себе, коли США вдавалися до односторонніх воєнних дій проти Афганістану та інших країн, які слова вони вживали тоді? Це були вторгнення чи щось інше?", - запитала Чуньін, яку цитує dpa.

Китай - важливіший для Росії як партнер, ніж навпаки. Торгівля з Китаєм складає близько 20 відсотків зовнішньоторговельного балансу Росії. Натомість частка Росії становить для Китаю лише 2,4 відсотка. Водночас торговельні відносини Москви і Пекіна розвиваються. За 2021 рік торговельний оборот зріс на 36 відсотків до 147 мільярдів доларів. Для порівняння: торгівля між Росією і ЄС склала 174 мільярди євро.

Вірменія

Вірменія дотримується двоїстої позиції. Країна, з одного боку, економічно сильно залежить від Росії і підтримує з Кремлем тісні відносини. Як і Казахстан, Вірменія належить до Євразійського економічного співтовариства і військового союзу ОДКБ. Близько 80 відсотків енергосектору Вірменії контролює Росія. Ця країна також є головним торгівельним партнером Єревану.

Тим не менше, Вірменія не планує визнавати Донецьку та Луганську "народні республіки", заявив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян. "Такого питання на порядку денному немає", - сказав у середу, 23 лютого вірменському державному інформагентству "Арменпрес" речник МЗС країни Ваан Унанян. За його словами, проблеми між Росією і Україною мають бути "вирішені шляхом дипломатичного діалогу та переговорів, на основі норм та принципів міжнародного права, Статуту ООН".

Єреван поки що жодним чином офіційно не коментує російське вторгнення Росії в Україну.

Угорщина

Повноцінних союзників серед країн Європейського Союзу у Росії немає. Водночас тісні відносини з Москвою підтримує Угорщина. Президент цієї країни Віктор Орбан має дружні стосунки з Володимиром Путіним. Орбан 2017 року схвалив будівництво в Угорщині російських атомних реакторів. На тлі пандемії COVID-19 Будапешт закуповує російську вакцину "Спутнік-V", попри те, що ця вакцина досі не має сертифікації в ЄС.

Угорщина на пільгових умовах закуповує російський газ. Будь-яка економічна підтримка з боку Росії Будапешту доречна, зокрема, з огляду на те, що країна може втратити частину субвенцій ЄС через проблеми з дотриманням принципів правової держави, які констатував Суд ЄС.

Тим не менше, дотепер Угорщина підтримує всі санкції Євросоюзу, що запроваджуються проти Росії, зокрема на тлі визнання Москвою "ЛДНР" і вторгнення в Україну.

Сербія

Сербський президент Вучич: "Ми на європейському шляху, хоча 85 відсотків підтримують російську сторону"

Тісні стосунки з російським керівництвом підтримує і Олександр Вучич, президент Сербії. Белград, так само як і Будапешт, отримує від Москви знижки на газ. Вучич, як і чимало сербів, вважає росіян "братами". На знак дружніх відносин Сербія підписала у жовтні 2019 року угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним співтовариством.

Тим не менше, Сербія також не повністю слідує у фарватері російської зовнішньої політики. Сербія не визнала анексію Криму, хоча і відкидає західні санкції проти Москви.

Стосовно визнання незалежності "ЛДНР" Вучич в інтерв'ю виданню Moscow Times заявив: "Сербія знаходиться на європейському шляху і підтримує територіальну цілісність України, хоча 85 відсотків сербів і підтримують російську сторону", - зазначив президент.

Сербія є кандидаткою на вступ до ЄС. Белград, як зазначають оглядачі, не хоче надмірної економічної залежності від Росії. Сербія планує побудувати новий газопровід, який з'єднає країну з Грецією.

Венесуела

Ніколас Мадуро і Володимир Путін, грудень 2018 року

У країнах Південної Америки у Володимира Путіна чимало симпатиків. Яскравим проявом цього був, зокрема, візит 15 лютого до Москви президента Бразилії Жаїра Болсонару. Найтіснішим союзником Росії у регіоні є Венесуела. Президент цієї країни, яка значною мірою перебуває у міжнародній ізоляції, Ніколас Мадуро, 19 лютого виступив на підтримку дій Росії у зовнішній політиці. Росія, починаючи з 2006 року, надала Каракасу кредити на загальну суму у понад 17 мільярдів доларів. Значну частину цих коштів було витрачено на російську зброю. У відповідь на підтримку венесуельського режиму Москва отримує доступ до родовищ нафти.