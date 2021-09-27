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Існує підозра, що Тегеран таємно намагається заволодіти ядерною зброєю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна програма Ірану".
Згідно з офіційними твердженнями Тегерана, Іран цікавиться винятково розвитком атомної енергетики. Відповідні роботи були розпочаті ще в 1950-х роках. Однак Іран підозрюють також, що принаймні впродовж кількох років він таємно проводив дослідження зі створення ядерної зброї. Керівництво в Тегерані такі закиди постійно відкидає. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.