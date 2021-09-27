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Ядерна програма Ірану

Існує підозра, що Тегеран таємно намагається заволодіти ядерною зброєю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна програма Ірану".

Згідно з офіційними твердженнями Тегерана, Іран цікавиться винятково розвитком атомної енергетики. Відповідні роботи були розпочаті ще в 1950-х роках. Однак Іран підозрюють також, що принаймні впродовж кількох років він таємно проводив дослідження зі створення ядерної зброї. Керівництво в Тегерані такі закиди постійно відкидає. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ізраїль погрожує Ірану через ядерну програму

Ізраїль погрожує Ірану через ядерну програму 27.09.2021

Ядерна програма Ірану досягла поворотного моменту, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Він закликав інші країни не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані 18.07.2021

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом 21.06.2021

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.
Ізраїль побоюється швидкого розвитку ядерної програми Ірану за президента Раісі

Ізраїль побоюється швидкого розвитку ядерної програми Ірану за президента Раісі 19.06.2021

Обраний президент Ірану є "екстремістом" і розвиватиме ядерну програму країни, вважає глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід.
Байден заявив, що не шукає конфлікту з РФ і Китаєм

Байден заявив, що не шукає конфлікту з РФ і Китаєм 29.04.2021

Джо Байден у своєму першому виступі в Конгресі США розповів, як сказав Володимиру Путіну, що не збирається погрішувати відносини з РФ, але "її дії матимуть наслідки".

Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях

Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях 06.04.2021

Під час першого раунду переговорів про іранську ядерну угоду представники Вашингтона та Тегерана спілкувались за посередництва ЄС. Тегеран повідомив про конструктивний початок, а Вашингтон очікує довгий процес.
Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди

Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди 04.04.2021

Тегеран ні прямо, ні непрямо не вступатиме у переговори зі США у Відні, де має відбутися зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної угоди. Водночас Тегеран знов закликав Вашингтон зняти з нього економічні санкції.
Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США

Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США 02.04.2021

Під час запланованих на 6 квітня у Відні очних перемовин щодо порятунку ядерної угоди з Іраном будуть присутні й представники США, підтвердили у Держдепі.

Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї

Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї 16.03.2021

У Берліні поділяють мету Ізраїлю не допустити отримання Іраном ядерної зброї, наголосив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.
Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану

Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану 05.03.2021

Великобританія, Франція і Німеччина вирішили дати новий шанс переговорному процесу навколо атомної програми Тегерана.
Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди

Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди 01.03.2021

У Тегерані наполягають на скасуванні санкцій США та поверненні Вашингтона до ядерної угоди. Лише тоді Іран сам повернеться до виконання угоди, наголосили в іранському МЗС.

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів 22.02.2021

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.
Іран назвав плідними перемовини з МАГАТЕ

Іран назвав "плідними" перемовини з МАГАТЕ 21.02.2021

Переговори в Тегерані між керівництвом МАГАТЕ й іранськими чиновниками були "плідними", запевнив представник Ірану. Іранська влада також пообіцяла невдовзі опублікувати результати цих переговорів.
Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів

Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів 15.02.2021

Іран обмежить доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів, якщо до кінця лютого не буде прориву в конфлікті з США щодо іранської ядерної програми.
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".
Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США

Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США 07.02.2021

Тегеран готовий повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року в разі скасування всіх санкцій США, запроваджених попередньою адміністрацією, запевнив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.
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