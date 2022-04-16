Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ядерна програма КНДР

Ядерна програма КНДР - програма Північної Кореї зі створення власної ядерної зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна програма КНДР".

За даними офіційного Пхеньяна, перший ядерний вибух північнокорейським науковцям вдалося здійснити в жовтні 2006 року. Така заява викликала різку критику з боку більшості країн світу. Північнокорейське керівництво стверджує, що країна уже володіє ядерною зброю та відповідними ракетами-носіями. Реальні докази, що КНДР справді вже має ядерну зброю, однак, відсутні. Після проведення низки ракетних випробувань з боку Пхеньяна Рада Безпеки ООН 5 серпня 2017 року одноголосно схвалила посилання санкцій щодо КНДР і таким чином підтримала пропозицію США. До цих санкцій долучились також Росія та Китай. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

КНДР повідомила про успішний тест тактичної керованої зброї нового типу

КНДР повідомила про успішний тест "тактичної керованої зброї нового типу" 16.04.2022

Новий вид ракетних озброєнь має істотно покращити можливості фронтових далекобійних артилерійських частин, запевняють у Пхеньяні.
Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю 05.04.2022

Як зазначили у Пхеньяні, країна застосує ядерну зброю для знищення противника у разі, якщо Сеул завдасть превентивного удару. Напередодні про можливу реалізацію цього варіанту заявляв міністр оборони Південної Кореї.
Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР 05.01.2022

Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря. За даними військових Південної Кореї снаряд упав у воду.
КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності 13.09.2021

Про успішний випробувальний запуск Пхеньяном нової крилатої ракети великої дальності заявило північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США

Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США 23.06.2021

У відповідь на пропозицію США розпочати з КНДР переговори без жодних попередніх умов, у Пхеньяні заявили, що не розглядають навіть саму можливість таких перемовин зі США.
США пропонують КНДР переговори без попередніх умов

США пропонують КНДР переговори без попередніх умов 21.06.2021

Вашингтон готовий обговорити ядерну програму КНДР "в будь-якому місці, в будь-який час, без попередніх умов". Раніше в Пхеньяні казали, що готові "діалогу, а також до конфронтації" зі США.
Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США

Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США 18.06.2021

КНДР повинна бути готова і до діалогу, і до конфронтації зі Сполученими Штатами, заявив Кім Чен Ин на з'їзді Трудової партії КНДР.
Байден заявив, що не шукає конфлікту з РФ і Китаєм

Байден заявив, що не шукає конфлікту з РФ і Китаєм 29.04.2021

Джо Байден у своєму першому виступі в Конгресі США розповів, як сказав Володимиру Путіну, що не збирається погрішувати відносини з РФ, але "її дії матимуть наслідки".

Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів

Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів 04.08.2020

У доповіді ООН міститься інформація про те, що Північна Корея продовжує атомну програму і досягла певних успіхів. Вона вже може володіти боєголовками з ядерним зарядом.
Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США

Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США 04.07.2020

Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном як засіб для вирішення внутрішньої політичної кризи, заявили в МЗС КНДР. Раніше до нових переговорів Трампа і Кіма закликав президент Південної Кореї.

Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина

Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина 21.04.2020

Кім Чен Ин не брав участі в урочистостях з нагоди державного свята КНДР. Американські ЗМІ повідомили про істотне погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Натомість у Сеулі його стан не вважають критичним.
Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул

Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул 21.03.2020

Північна Корея знову провела випробування, повідомив Сеул. Генштаб Південної Кореї припускає, що це були балістичні ракети малої дальності. У Сеулі назвали дії Пхеньяна неприйнятними.
Пхеньян повідомив про чергове успішне випробування

Пхеньян повідомив про чергове успішне випробування 14.12.2019

Випробування на космодромі Сохе завершилися успішно, кажуть у КНДР. Жодних подробиць про характер випробувань не наводиться.
КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США

КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США 06.10.2019

Пхеньян виключає можливість відновлення ядерних переговорів із Вашингтоном найближчим часом. Зустріч у Швеції, за версією КНДР, закінилася провалом. У США ж пропонують наступну зустріч.
США не вважають ядерні переговори з Північною Кореєю провальними

США не вважають ядерні переговори з Північною Кореєю провальними 06.10.2019

США і КНДР провели "хороші дискусії" щодо ядерної програми Пхеньяна, заявили у Вашингтоні. Натомість КНДР незадоволена результатами зустрічі.
США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції

США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції 05.10.2019

США та Північна Корея відновили ядерні переговори на робочому рівні у Швеції. Попередні переговори закінчилися провалом - сторони не домовилися про ядерне роззброєння КНДР.
Інші статті