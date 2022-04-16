Ядерна програма КНДР - програма Північної Кореї зі створення власної ядерної зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна програма КНДР".

За даними офіційного Пхеньяна, перший ядерний вибух північнокорейським науковцям вдалося здійснити в жовтні 2006 року. Така заява викликала різку критику з боку більшості країн світу. Північнокорейське керівництво стверджує, що країна уже володіє ядерною зброю та відповідними ракетами-носіями. Реальні докази, що КНДР справді вже має ядерну зброю, однак, відсутні. Після проведення низки ракетних випробувань з боку Пхеньяна Рада Безпеки ООН 5 серпня 2017 року одноголосно схвалила посилання санкцій щодо КНДР і таким чином підтримала пропозицію США. До цих санкцій долучились також Росія та Китай. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.