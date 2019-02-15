Юлія Тимошенко: Україну очікує перезавантаження влади

Серед кількох українських політиків, які приїхали на 55-ту Мюнхенську конференцію з безпеки у столицю Баварії, - і Юлія Тимошенко. Кандидатка на посаду президента України дала ексклюзивне інтерв'ю DW, в якому розкритикувала чинного президента Петра Порошенка за недостатні євроінтеграційні зусилля, розповіла про своє ставлення до будівництво "Північного потоку-2" та спрогнозувала зміну влади в Україні.

Deutsche Welle: Яка мета вашого візиту на Мюнхенську конференцію з безпеки? Чи є це частиною вашої передвиборної кампанії?

Юлія Тимошенко: Частиною передвиборчої кампанії це бути не може, бо Мюнхенські конференції не призначаються під вибори в Україні. Коли мене запрошують, я завжди намагаюся приїжджати і спілкуватися з людьми, які важливі для України. Сьогодні в нас особлива історія. На Україну очікує перезавантаження влади, я в цьому переконана. В Україні буде новий президент. І наша команда має нагоду під час цієї Мюнхенської конференції поспілкуватися з ключовими лідерами, щоб сформувати бачення, як діяти після президентських виборів в Україні.

У чому різниця між вами і Петром Порошенком у питаннях ЄС і НАТО?

Зараз в Україні всі ключові політичні сили абсолютно чітко мають стратегію на інтеграцію з ЄС та НАТО. Наша політична команда з першого дня роботи сповідує членство України в ЄС. Ну, а чим ми відрізняємося від Петра Олексійовича, то це очевидно. Адже недостатньо лише декларувати вступ в ЄС та НАТО, чинний президент України повинен бути головним провідником глибоких і реальних змін в державі.

А коли декларується вступ України в ЄС і НАТО, треба дуже добре розуміти, що ці організації будують свою роботу на цінностях, а якщо зараз міжнародні структури визначили Україну як найбільш корумповану державу Європи, коли ми посідаємо останнє місце за рівнем бідності, коли зараз під час виборчої кампанії вся країна говорить про масовий підкуп голосів командою чинного президента, і навіть тисячу гривень, яку роздають, назвали іменем президента, це свідчить про те, що саме нас відрізняє (від Порошенка. - Ред.). Нам потрібні глибокі, реальні зміни на основі цінностей ЄС та НАТО, до яких ми прагнемо приєднатися. Але зараз, на жаль, влада не сповідує цих принципів і не втілює їх у життя. Дуже важливі реальні справи, а не пусті обіцянки.

Минулого тижня Брюссель таки дав "зелене світло" на будівництво "Північного потоку-2". Яка ваша позиція з цього питання та як слід діяти Україні, ЄС і США?

Всім відомо, що для України будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2", по суті, повністю суперечить її інтересам з точки зору транспортування газу для потреб країн Європейського Союзу. І що найбільш незрозуміле для нас, українців, це те, що в цих "північних потоках" немає жодної технічної потреби. Україна може без жодних проблем забезпечити транспортування усього необхідного газу для європейських потреб. Тож дуже прикро, що все це вирішується без жодних консультацій з Україною і всупереч українським національним енергетичним інтересам.

Ви знаєте, що ми маємо угоду з Європейським Союзом про асоціацію, і там щонайменше у трьох пунктах йдеться про те, що під час ухвалення таких рішень слід проводити консультації з Україною. Тому ми сподіваємося, що все ж будуть застосовані всі необхідні рішення для того, щоб не будувати політичні "потоки", та все-таки керуватися економічною доцільністю і партнерством.

Від редакції: В оприлюдненій раніше частині інтерв'ю DW Юлія Тимошенко прокоментувала скерування генпрокурором України Юрієм Луценком до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заяви Центру протидії корупції щодо можливого порушення кримінальної справи проти неї. Тимошенко назвала це спробою "політичної розправи", утім зазначила, що не здійснюватиме жодних кроків на свій захист, оскільки, за її інформації, у САП відмовилися порушувати справу.

Інтерв'ю провів Максим Драбок.