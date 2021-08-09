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У фокусі
Енергетична криза
Штефан Деґе
Штефан Деґе

Штефан Деґе

Пропустити розділ Штефан Деґе: інші публікації

Штефан Деґе: інші публікації

Акція екоактивістів у Потсдамі - постраждала картина Моне

Кліматичні протести - добрі наміри, неправильні методи

Кліматичні протести - добрі наміри, неправильні методи

Протестні акції екоактивістів "Останнього покоління" викликають сумніви, пише Штефан Деґе.
Штефан Деґе
Штефан Деґе
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Суспільство3 год. тому
Кадр з фільму "Терикони" режисера Тараса Томенка

DOK-Лейпциг прихистив кінофестиваль з Києва

DOK-Лейпциг прихистив кінофестиваль з Києва

Цьогоріч свої екрани німецький кінофестиваль документального та анімаційного кіно надав колегам з України.
Кіно20 жовтня 2022 р.
Енергетична криза у Німеччині

Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?

Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?

DW розбиралася, як енергетична криза, що нависла над Європою через війну в Україні, загрожує німецькій культурі.
Панорама22 серпня 2022 р.
Полотно "People's Justice" індонезійського колективу художників Taring Padi

Головний артмайданчик Німеччини звинуватили в антисемітизмі

Головний артмайданчик Німеччини звинуватили в антисемітизмі

У Касселі учасникам міжнародної художньої виставки documenta довелося демонтувати один із експонатів.
Панорама23 червня 2022 р.
Харківський художник Павло Маков

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Цьогоріч на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому - наклала свій відбиток війна Росії проти України.
Мистецтво25 квітня 2022 р.
Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея)

Ґете-Інституту - вже 70 років!

Ґете-Інституту - вже 70 років!

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе ФРН.
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