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У фокусі
Енергетична криза
Штефан Деґе
Штефан Деґе
Пропустити розділ Штефан Деґе: інші публікації
Штефан Деґе: інші публікації
Кліматичні протести - добрі наміри, неправильні методи
Кліматичні протести - добрі наміри, неправильні методи
Протестні акції екоактивістів "Останнього покоління" викликають сумніви, пише Штефан Деґе.
Штефан Деґе
Коментар
Суспільство
3 год. тому
3 год. тому
DOK-Лейпциг прихистив кінофестиваль з Києва
DOK-Лейпциг прихистив кінофестиваль з Києва
Цьогоріч свої екрани німецький кінофестиваль документального та анімаційного кіно надав колегам з України.
Кіно
20.10.2022
20 жовтня 2022 р.
Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?
Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?
DW розбиралася, як енергетична криза, що нависла над Європою через війну в Україні, загрожує німецькій культурі.
Панорама
22.08.2022
22 серпня 2022 р.
Головний артмайданчик Німеччини звинуватили в антисемітизмі
Головний артмайданчик Німеччини звинуватили в антисемітизмі
У Касселі учасникам міжнародної художньої виставки documenta довелося демонтувати один із експонатів.
Панорама
23.06.2022
23 червня 2022 р.
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні
Цьогоріч на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому - наклала свій відбиток війна Росії проти України.
Мистецтво
25.04.2022
25 квітня 2022 р.
Ґете-Інституту - вже 70 років!
Ґете-Інституту - вже 70 років!
Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе ФРН.
Спорт
09.08.2021
9 серпня 2021 р.
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