Штаб Тихановської повідомив про її перемогу на 20-ти дільницях у Мінську

Штаб кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської з посиланням на офіційні дані підсумкових протоколів дільничних комісій повідомив про її перемогу на 20-ти виборчих дільницях в Мінську і Мінському районі.

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"Станом на 0:00 годин Світлана Тихановська перемогла на 20-ти дільницях. На окремих дільницях перевага над Олександром Лукашенком становить 5-6 разів", - повідомила у ніч на понеділок, 10 серпня, журналістам речниця Тихановської Ганна Красуліна, цитує інформагентство "Інтерфакс-Захід".

Напередодні ввечері після оприлюднення даних державного екзитполу Тихановська сказала, що не збирається визнавати офіційні результати виборів. "Я вірю своїм очам і бачу, що більшість з нами", - сказала Тихановська, цитує інформагенція Reuters.

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Дані державного екзитполу Білорусі

Згідно з даними державного екзитполу Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на виборах президента і набирає 79,7 відсотка голосів.

За цими даними, інші кандидати продемонстрували наступні результати: Світлана Тихановська - 6,8 відсотка, Анна Канопацька - 2,3 відсотка, Андрій Дмитрієв - 1,1 відсотка, Сергій Черечень - 0,9 відсотка. Проти всіх, за даними опитування на виході з дільниць, проголосували 9,2 відсотка виборців.

Висока явка та дострокове голосування

За даними Центрвиборчкому Білорусі, станом на 20-ту годину неділі на виборах президента проголосували близько 84 відсотків виборців. Під час дострокового голосування, за даними ЦВК, на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців. Такий високий відсоток виборців, які проголосували достроково, в Центрвиборчкомі пояснили проведенням виборів у літню пору, коли багато білорусів на вихідні виїжджають на дачі.

Натомість у білоруському правозахисному центрі "Весна" зазначили з огляду на високий відсоток виборців, які проголосували достроково, що дострокове голосування стало нормою, а не винятком, як це передбачено нормами виборчого кодексу. "Практика проведення дострокового голосування залишається одною з системних проблем виборчого процесу і створює широкі можливості для використання адміністративного ресурсу та інших маніпуляцій", - йдеться у звіті правозахисників щодо дострокового голосування.

Після оголошення результатів екзитполу у Мінську та в інших містах Білорусі відбулися стихійні демонстрації, міліція застосувала силу проти демонстрантів. Центр "Весна" повідомляє про понад 120 затриманих у всій країні.

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