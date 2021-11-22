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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шотландія".
Сьогодні Шотландія є частиною Великої Британії. Колись це була окрема країна. Шотландське королівство як незалежна держава існувало до 1707 року. Столиця Шотландії - місто Единбург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.