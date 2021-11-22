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Шотландія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шотландія".

Сьогодні Шотландія є частиною Великої Британії. Колись це була окрема країна. Шотландське королівство як незалежна держава існувало до 1707 року. Столиця Шотландії - місто Единбург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Україна й Канада побудують новий космодром

Україна й Канада побудують новий космодром 20.11.2021

Новий космічний пусковий майданчик для української ракети-носія "Циклон-4М" побудують у Канаді на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - Європа у фокусі (відео)

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест

У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест 05.11.2021

Активісти Fridays for Future протестують у шотландському місті, де нині відбувається кліматична конференція ООН. Вони критикують бездіяльність світових лідерів у боротьбі зі зміною клімату.
Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - Європа у фокусі (відео)

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Пандемія COVID-19: Англія скасувала обмеження попри застереження вчених

Пандемія COVID-19: Англія скасувала обмеження попри застереження вчених 19.07.2021

В Англії більше не потрібно дотримувати мінімальну дистанцію. Носіння масок - лише в громадському транспорті Лондона. Британський прем'єр підтримав зняття обмежень, хоча вчених турбує дельта-варіант вірусу.
Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D

Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D 23.06.2021

Збірна Англії посіла перше місце у групі D. Хорвати проходять у плей-оф з другого місця завдяки перемозі над шотландцями.
Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії

Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії 08.05.2021

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах. ШНП одержує 64 місця в шотландському парламенті.
Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - Європа у фокусі (відео)

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео) 03.05.2021

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

Шотландцям дозволили їздити країною і зустрічатися надворі

Шотландцям дозволили їздити країною і зустрічатися надворі 16.04.2021

У Шотландії дозволили приватні зустрічі надворі у компанії до шести осіб. Також у країні невдовзі мають запрацювати магазини й спортзали.

Вакцинація від COVID-19 різко знижує ризик госпіталізації - дослідження

Вакцинація від COVID-19 різко знижує ризик госпіталізації - дослідження 24.02.2021

Вакцина BioNTech/Pfizer знижує ризик потрапити до лікарні з COVID-19 на 85 відсотків, а препарат AstraZeneca - на 94 відсотки, з'ясували дослідники з Шотландії.
Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - Європа у фокусі (відео)

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео) 18.01.2021

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже раз на покоління

Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже "раз на покоління" 03.01.2021

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон стверджує, що референдуми не мають об'єднавчої сили для країни, а тому повинні відбуватися раз на покоління.
Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС

Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС 18.12.2020

Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії та обіцяє швидкий вступ у ЄС. Для проведення голосування потрібна згода Лондона.
Очільниця уряду Шотландії впевнена, що регіон здобуде незалежність

Очільниця уряду Шотландії впевнена, що регіон здобуде незалежність 28.11.2020

За словами очільниці шотландського уряду Ніколи Стерджен, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів Шотландії. Вона наполягає на проведенні ще одного референдуму.
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