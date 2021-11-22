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Сьогодні Шотландія є частиною Великої Британії. Колись це була окрема країна. Шотландське королівство як незалежна держава існувало до 1707 року. Столиця Шотландії - місто Единбург. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.