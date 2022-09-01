Круїзний лайнер для українських біженців

СуспільствоВеликобританіяКруїзний лайнер для українських біженцівTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоВеликобританія4 год. тому4 год. томуДо шотландського портового міста Глазго прибув круїзний лайнер MS Ambition, де поселять біженців з України. Це вже другий корабель у Шотландії призначений для розміщення українців. https://www.dw.com/uk/ukrainci-v-sotlandii-zitimut-na-kruiznomu-lajneri-02092022/video-63003830Реклама