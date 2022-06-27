Шольц і фон дер Ляєн висловилися за збереження G20 за участю Росії

Попри агресивну війну Росії проти України, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за збереження формату Великої двадцятки (G20). "Зрозуміло одне: G20 має й надалі відігравати свою роль", - заявив глава німецького уряду в понеділок, 27 червня, у програмі Morgenmagazin суспільно-правової медіакомпанії ZDF. За словами політика, учасники саміту Великої сімки, що триває у замку Ельмау в Баварії, висловили спільне бажання "не торпедувати G20".

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Шольц не дав однозначної відповіді на запитання, чи сяде він за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. "Ми ухвалимо рішення незадовго до від'їзду, тому що на той час ситуація у світі може вкрай сильно змінитися", - заявив канцлер.

Найближчий саміт глав держав та урядів групи провідних економічних держав, до якої входять зокрема Росія, Китай і Саудівська Аравія, має відбутися у листопаді в Індонезії. На запрошення влади країни у саміті візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок також закликала не допустити руйнування формату G20 через прагнення ізолювати російського президента. За словами політикині, навіть якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року, це не має стати приводом для бойкоту заходу. "Ми повинні дуже ретельно подумати про те, чи не паралізуємо ми всю G20, тож я не підтримую це (бойкот. - Ред.). На мій погляд, G20 надто важлива, у тому числі для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили Путіну знову зруйнувати цей орган", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, майбутній саміт навпаки необхідно використати, щоб "сказати Путіну в вічі все, що ми думаємо про нього та його дії". "Цілком зрозуміло одне: жодного "бізнесу як завжди", тобто нормальності, не буде", - наголосила голова Єврокомісії.