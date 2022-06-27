Шольц і фон дер Ляєн висловилися за збереження G20 за участю Росії
"G20 має й надалі відігравати свою роль", - заявив глава німецького уряду. Водночас Шольц не дав однозначної відповіді на запитання, чи сяде він за стіл переговорів із президентом РФ Путіним.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Попри агресивну війну Росії проти України, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за збереження формату Великої двадцятки (G20). "Зрозуміло одне: G20 має й надалі відігравати свою роль", - заявив глава німецького уряду в понеділок, 27 червня, у програмі Morgenmagazin суспільно-правової медіакомпанії ZDF. За словами політика, учасники саміту Великої сімки, що триває у замку Ельмау в Баварії, висловили спільне бажання "не торпедувати G20".
Шольц не дав однозначної відповіді на запитання, чи сяде він за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. "Ми ухвалимо рішення незадовго до від'їзду, тому що на той час ситуація у світі може вкрай сильно змінитися", - заявив канцлер.
Найближчий саміт глав держав та урядів групи провідних економічних держав, до якої входять зокрема Росія, Китай і Саудівська Аравія, має відбутися у листопаді в Індонезії. На запрошення влади країни у саміті візьме участь і президент України Володимир Зеленський.
Урсула фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок також закликала не допустити руйнування формату G20 через прагнення ізолювати російського президента. За словами політикині, навіть якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року, це не має стати приводом для бойкоту заходу. "Ми повинні дуже ретельно подумати про те, чи не паралізуємо ми всю G20, тож я не підтримую це (бойкот. - Ред.). На мій погляд, G20 надто важлива, у тому числі для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили Путіну знову зруйнувати цей орган", - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, майбутній саміт навпаки необхідно використати, щоб "сказати Путіну в вічі все, що ми думаємо про нього та його дії". "Цілком зрозуміло одне: жодного "бізнесу як завжди", тобто нормальності, не буде", - наголосила голова Єврокомісії.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.